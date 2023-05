Esta es la millonaria cifra que pagó James Rodríguez por su nueva camioneta

El carro que habría comprado el 10 de la Selección Colombia está avaluado, en el mercado, en cerca de 120.000 dólares. James Rodríguez/Mercedes Benz.

James Rodríguez ha sido noticia últimamente en Colombia, no por sus logros deportivos, pues en este momento no tiene equipo, sino por su vida fuera de las canchas. Fue protagonista por la apertura de su restaurante en Bogotá, que no pasó desapercibido por sus altos precios, y ahora por una lujosa camioneta que compró y que le costó varios cientos de millones de pesos.

La última compra del ‘10′ de la Tricolor es una camioneta Mercedes Benz G500. Es negra y le costó aproximadamente 120.000 dólares, unos 533.580.000 de pesos, al cambio del 26 de mayo. Entre las características del nuevo juguete de James está que sube de 0 a 100 km/h en tan solo siete segundos, gracias a sus 421 caballos de vapor, que le permiten, además, alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h.

Precios del restaurante de James Rodríguez, “Arrogante”, son de otro planeta

Restaurante de James Rodríguez abrió sus puertas este 17 de mayo en Bogotá. @arrogantebogota/Twitter

Hace pocos días, James Rodríguez anunció a través de Instagram la presencia en Bogotá de uno de sus nuevos proyectos, un restaurante que lleva por nombre ‘Arrogante’.

“¡Te lo dijimos! Hicimos magia y nos trajimos a Italia. Arrogante y su clan están llenando a Bogotá de su magia, arte, gastronomía italiana y cócteles de autor. Ya estamos abiertos, nada volverá a ser lo mismo”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram.

Desde ese momento se corrió la noticia en redes y muchos de sus haters no desaprovecharon la oportunidad y empezaron a atacarlo por las distintas plataformas digitales en las que, además de criticarlo por su nivel futbolístico, también arremetieron contra los distintos negocios que tiene en el país.

En principio, los internautas le cayeron encima por el nombre que decidió ponerle al restaurante, que en su cuenta de Instagram, se ve así:

En Twitter, un usuario aprovechó la noticia para compartir un artículo que acompañó con un texto bastante desafiante: “Si ustedes quisieran hacer una autocrítica a través del nombre de su restaurante, ¿cómo se llamaría su establecimiento?” Claramente, un comentario que hacía referencia al nombre del restaurante del futbolista.

Esto no acabó ahí, pues el reconocido actor Santiago Alarcón retuiteó al mencionado usuario y escribió: “Bienvenidos a: Imprudente. Aquí se incomoda al cliente”.

De inmediato, las reacciones a la publicación del actor paisa no se hicieron esperar:

“Que buen marketing, muy inteligente el tipo. Me recuerda a Shakira 👏”; “Bienvenidos a “sin color” toda la comida es gris. Solucionado”; “Bienvenidos a envidioso, la gente opinando de las inversiones de otra persona”; “Jajaj.... Me imagino... Bienvenido a Imprudente, mi señor está seguro de pedir eso, tiene bastante grasa y usted está como gordito”

Ahora, la polémica ha cambiado de foco. Mucho se ha hablado de los altos precios que tendría el lugar, pues su interior se ve lujoso y la comida italiana gourmet no es económica.

De acuerdo con la página oficial del restaurante, ubicado en calle 84A # 9-11, en Bogotá, hay carta de comidas, vinos, cócteles y destilados.

Estos son algunos de los platos y cocteles que sirve Arrogante Madrid actualmente:

Platos

Ravioli de boletus

Carpaccio de gamba roja

Ensalada griega

Risotto de calabaza

Pizza margarita

Tiramisú arrogante

Cocteles

Negro balsámico

Il Pomodoro

Milano-Jerez

Margarita Arrogante

Aria

Según la carta publicada en el sitio oficial del restaurante en Colombia, los platos oscilan entre los 45 mil pesos y 120.000 pesos. Entre los más económicos están: Insalata Greca (40K), Insalata Arrogante (48K), Sashimi Di Medregal - Pesce Bianco (48k), Spadhettoni al Pomodoro (45K) y Margherita (45k).