La vía entre Bosa y Soacha está bloqueada: afectados por las lluvias protestan por falta de atención

A primera hora del jueves 25 de mayo, los habitantes del barrio Bosa San José se tomaron la vía principal que conecta a la localidad séptima con el municipio de Soacha, afectando a habitantes de sectores como Los Naranjos, Carbonel, San Bernandino y Ciudad Verde.

Junto al cabildo indígena Muisca de Bosa exigen soluciones inmediatas y definitivas a las inundaciones que, con las constantes lluvias, inundan sus casas, ponen su vida en riesgo y causan daños y pérdidas millonarias.

“Queremos que las entidades hagan presencia hoy, como es el director del Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), la alcaldesa mayor de Bogotá, el Acueducto y el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). Tenemos muchas problemáticas en San José Segundo Sector por las inundaciones. Estamos trabajando aquí con el cabildo indígena también”, comentó uno de los voceros de la protesta, en entrevista para Arriba Bogotá.

Y es que, el de las inundaciones sería un tema recurrente que, a pesar de haber denunciado en el pasado, sigue sin resolverse:

“Ya nos cansamos de tantos años. Llevo 12 años como líder comunal aquí en el sector y no hay soluciones, no hay nadie que nos ayude, por un concepto que tiene que darnos el Idiger y nos sigue poniendo trabas y trabas y ya nos cansamos”.

Es más, “A 4 años de protocolizados los acuerdos en consulta previa por el Plan Parcial el Descanso entre #MuiscasBosa y la Administración Distrital”, no han empezado las obras con las que podría ponerse punto final a esta problemática.

“No pensábamos hacer esto, pero ¿qué solución tomamos? Tenemos casas desde un metro de altura del nivel del agua. Donde hay niños, adultos mayores, personas en condición de discapacidad”. E, incluso, se conoció la historia de una perrita que lleva atrapada más de una semana en su hogar, mientras el Idiger trabaja con motobombas para controlar la situación y su dueña la escucha llorar desde fuera.

De acuerdo con los manifestantes del barrio Bosa San José cada vez que llueve sus casas se inundan

Los vecindarios se han convertido en pozos de gran profundidad, el sistema de alcantarillado –donde lo hay– permanece tapado por las basuras y, por el desnivel en el que se encuentran las casas, el agua que corre por la Autopista Sur termina filtrándose como si se tratara de una cascada.

De ahí que la comunidad de Bosa San José bloqueara el único paso entre la localidad y Soacha, obligando a los conductores a tomar la AutoSur y a los peatones a caminar entre el barro, con botas pantaneras.

Motociclistas, vehículos particulares, buses del Sitp y rutas escolares se han visto afectados por el cierre que los habitantes amenazan en tener en pie hasta que se presenten las autoridades “nosotros esperamos que el director del Idiger, el Acueducto y el IDU haga presencia aquí en nuestro sector. No esperamos que envíen funcionarios porque ellos no nos van a solucionar. Necesitamos directamente a los directores de las autoridades correspondientes para que nos apoyen. El cerramiento de vía no lo vamos a abrir hasta que no os den soluciones y se haga una mesa de trabajo directamente con ellos”, insistieron para el medio citado.

Explicaron como: “Desde anoche estuvimos con la alcaldía y con el Idiger de emergencias bajando los niveles (de agua) en San José Segundo Sector, pero con el aguacero de esta mañana, casi desde la media noche en adelante, llovió y nuevamente subieron los niveles. Pero esa no es la solución de nuestro sector. La solución es que nos den un concepto favorable para que el acueducto pueda intervenir y hacer las obras de alcantarillado que necesitamos urgentemente”.

Algo que, de igual manera, ha venido denunciando el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa “En Bosa San José el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y la Comunidad exigen la solución a las inundaciones reiteradas del sector. La pobreza no se ha reducido en Bosa, la comunidad indígena en medios de las inundaciones sin alcantarillado desde hace la de 50 años”.