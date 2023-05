“Llegué gordo de carnavales”: Iván René Valenciano reveló particular anécdota cuando salió campeón con el Junior

Iván René Valenciano fue señalado en reiteradas ocasiones por su peso. Colprensa

Carlos Restrepo Isaza, también conocido como el piscis Restrepo, aún es recordado en Barranquilla por el título de 1995, en donde gracias a los goles de Iván René Valenciano pudo levantar la copa. El Bombardero aun recuerda sus anécdotas con el entrenador, con quien estuvo apunto de no jugar por su forma física; sin embargo, ambos resaltan que gracias al esfuerzo demostrado se pudo dar un paso de gran importancia.

Valenciano aseguró que cuando Restrepo llegó al equipo, él apenas estaba disfrutando del carnaval de Barranquilla, periodo en donde llegó a pesar casi 100 kilos, señalando de manera jocosa que no cabía por la puerta. Cuando el delantero se presentó a la primera reunión con el equipo, el técnico lo apartó y lo sentenció, asegurándole que si no bajaba de peso no lo tendría en cuenta para incorporar la nómina.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Valenciano expresó:

“Cuando él llegó a entrenar a Junior, yo pesaba como 100 kilos, no cabía ni por la puerta y él llega a la presentación con el equipo. La primera semana de enero era de carnavales, yo me presenté con las orejas “enmaicenadas” mejor dicho, ahí mismo me pesó y me dijo “si usted no se pone en este peso conmigo no juega”.

Incluso, para el atacante, dicha temporada fue una de las más dura de toda su carrera, llegando al punto de negarse a jugar hasta lograr el peso estimado, a pesar de las recomendaciones del médico del club que consideraba que el jugador ya había alcanzado un buen promedio, a lo que se negó el exdelantero del Junior.

“Fue la pretemporada más dura que hice; yo todavía en una práctica del fútbol me faltaban dos kilos por bajar, en un entrenamiento hice dos goles y el médico Javier Fernández que era el médico en ese momento, me dice que ya estaba listo para jugar la próxima fecha y yo le dije, que no iba a jugar hasta que estuviera en mi peso ideal”, explicó.

Por su parte, el piscis Restrepo resaltó que lo vivido se convirtió en algo muy especial para él, pues se realizaba triple entrenamiento durante el día para lograr el objetivo, que eran los 80 kilos finales. Para Restrepo era necesario tener a Valenciano, pues lo consideraba como uno de los mejores jugadores del momento y requería de su cuota goleadora.

“Esa lucha con Iván fue muy especial, estaba el médico Fernández pero es que le hacíamos tres jornadas para tenerlo en un 81 kilos, no sé si se acuerda de eso, porque digamos que ese es el peso ideal para que él pudiera competir y estar en su potencia que era su fuerte, y aparte de eso el gol que creo que para nadie es un secreto es de los hombres más grandes que hemos tenido en la parte de arriba”, dijo en el VBar.

El nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles ponderó que la actitud asumida por Iván René era la que debía tomar cualquier jugador que estuviera tras una meta o un sueño, pues incluso, además del campeonato con el Junior, el bombardero se hizo con la bota de oro y recibió un regalo por parte de su técnico, quien no reveló cual fue el obsequio.

De acuerdo con Restrepo: “Fue una lucha normal de un hombre que quiere corregir, que quiere mejorar y al final fue goleador ahí en ese torneo. Fueron 34 goles y también tuvo un premio mío, pero eso no le vamos a contar al país”.

En los últimos días, el piscis Restrepo fue ratificado como director de Selecciones Colombia Juveniles y se encargará de promover talentos de la divisiones menores de la tricolor.