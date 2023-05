Hija de Darío Gómez recordó por qué su madre nunca quiso volver con “el Rey del Despecho”

Catalina es la menor de las tres hijas que tuvo Darío Gómez y, desde su muerte, es la que más ha figurado en medios de comunicación | Foto: Instagram @catica1604

La hija menor de Darío Gómez puso de nuevo a su padre en el centro de la polémica al revelar un secreto familiar que, además, aprovechó para enviar una nueva pulla hacia Nini Johana, última pareja del fallecido cantante.

De acuerdo con Catalina Gómez, la ruptura entre sus padres fue causada porque ‘El rey del despecho’ era un hombre mujeriego e infiel.

De hecho, la joven aseguró que fueron varias las mujeres con las cuales su papá tuvo fugaces amoríos y por esa razón Olga Lucía Arcila, su madre, no quiso perdonarlo ni regresar con él.

“Mi papá fue muy infiel durante su trayectoria musical y muchas veces en entrevistas [lo admitió] (...) Hubo un tiempo en que mi mamá le dijo ‘no más’ y se cansó. Ella no quiso volver y ese es el punto, que yo hubiera querido que ellos regresaran, pero estaban mejor así y su relación como divorciados era bonita”, dijo la hija de Darío Gómez a través de unas publicaciones en Instagram.

Así lucían Darío Gómez y Nini Johana Vargas juntos | Foto: (@ninivargas06/Instagram)

Fue entonces cuando Catalina Gómez cargó en contra de Nini Johana y reiteró que ella buscó la manera de involucrarse con el cantante antioqueño.

“Esta niña era detrás de mi papá, hasta que lo logró (...) Como dice el dicho: ‘El hombre propone y la mujer dispone’. Ella dijo en una entrevista que él la llamaba y ella iba y se veían otra vez”, explicó.

En ese momento, la hija de Darío Gómez aprovechó para mencionar otra vez que su padre y esta mujer eran familiares, lo que para ella agravó la infidelidad.

“Hay muchas preguntas que no quiero responder porque no quiero generar discordias o disputas. Mi mamá nos educó de una manera muy diferente, nos enseñó a respetar un hogar y a los hombres casados, empezando por la familia. Uno no está con primos o tíos ¡Eso no está bien!”, agregó.

Para nadie fue un secreto que, a pesar de su separación, Darío siempre guardó un lugar especial en su corazón para Olga Lucía, pues así lo reflejaron sus canciones | Foto: Colprensa/Mauricio Alvarado

Por último, Catalina Gómez confesó a su comunidad de seguidores que ‘El rey del despecho’ nunca superó su separación con Olga Lucía, al punto que, aun sin serlo, se refería a ella como su esposa. Además, dijo que intentó recuperarla en varias ocasiones.

“Muchas veces, aunque aclarara que estaban separados de cuerpo, mi papá también decía que ella siempre sería su esposa. Muchas veces a mí, a amigos cercanos o familiares, nos pedía que le ayudáramos a volver con mi madre. Él nos decía que era su amor eterno”, concluyó.

A pesar de haber dicho que no quería generar polémica alrededor de sus declaraciones, la hija de Darío Gómez generó una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales y gran parte de estas fueron críticas en su contra.

“Deberías respetar a tu papá y dejar de usarlo para tirarle mierd* a Nini Johana”, “en vez de homenajearlo se ha dedicado a pisotear su memoria” y “alguien que por favor le quite el celular a Catalina; fueron algunos de los comentarios que recibió.

Estas fueron las palabras que formaron polémica entre los seguidores del artista paisa | Video recuperado por @la_chismosa_news - Instagram

¿Darío Gómez se enamoró de su sobrina?

En el marco del primer año de fallecido del cantante, Catalina Gómez aseveró que Nini Johana Vargas Gómez tenía un grado de parentesco con su papá.

“Pregúntenle a ella. Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, expresó a inicios de mayo del 2023.