Director ejecutivo de la Flip le aconseja al presidente Gustavo Petro no ver a la prensa como enemiga

Según la entidad, Gustavo Petro ‘ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación’

El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) Jonathan Bock explicó en una entrevista con el diario El Tiempo lo que debería ser el papel de un presidente en lo que respecta a la prensa, específicamente, refiriéndose al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. Sus palabras se hacen públicas en medio de la coyuntura que ronda al mandatario nacional por sus comentarios acerca de los periodistas. Recientemente, de hecho, dijo que no le está haciendo una mala imagen a la profesión de los comunicadores.

Te puede interesar: Petro respondió a rechazo de la Flip por su enfrentamiento con la prensa: “Quienes están haciendo una imagen negativa de los medios son los medios”

“Primero, las obligaciones del presidente Petro con la prensa, que no son inventadas por la Fundación, sino que están basadas en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, que expresamente dicen que los funcionarios públicos tienen una capacidad de expresión limitada; y segundo, tienen un deber de respeto hacia el periodismo, hacia las otras voces cuando sean críticas, o incluso odiosas, o puedan parecerles intolerables a los funcionarios. Pero también es un mensaje de que el periodismo no puede entenderse como el enemigo, sino que en su pluralidad de voces hace parte de ese ejercicio de veeduría frente al poder; y que está permanentemente construyendo la aproximación a la verdad”, inició diciendo en su conversación con el diario nacional.

“Confío en que el presidente Petro entiende la libertad de prensa como una institución democrática, pero su concepción sobre cierto sector del periodismo implica una posición confrontativa. No creo que eso tenga que ser así. Esa confrontación desgasta al periodismo y por supuesto al poder y puede terminar deslegitimándolo. Por lo que es un llamado de atención a entender y respetar el periodismo en términos generales, más allá de la particularidad de los mensajes que han sido decenas, no solo en Twitter, sino en sus discursos y entrevistas, donde habla de un relato periodístico propio y generaliza a medios de comunicación, lo que él no está llamado a hacer”, añadió.

El presidente, en una reciente entrevista, aseguró que quienes hacían mala fama de la prensa eran los mismos medios de comunicación, y no él

Es importante recordar que fue a mediados de mayo cuando la Flip, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública señaló al presidente colombiano de atacar, de manera reiterada, a los periodistas. Según la entidad, Gustavo Petro ‘ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación’. La organización señaló que el jefe del Pacto Histórico, a través de sus mensajes, ha restado credibilidad a la prensa, y ha presionado la agenda mediática para ‘que aborde favorablemente su gestión’.

Te puede interesar: La reconocida expresentadora Silvia Corzo reveló uno de los momentos más duros de su vida en donde no tenía ni para el arriendo

La Fundación para la Libertad de Prensa, en su misiva pública, dice que el presidente de la República de Colombia ha alimentado un discurso en el que expone a la prensa como una antagonista. De acuerdo con la vocería de la Flip, Gustavo Petro, con sus comentarios y acciones en contra de la prensa, ‘abre la puerta a la criminalización”.

Para argumentar sus premisas, la entidad recordó la existencia del artículo 20 de la Constitución Política de 1991, aquel que reza: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Te puede interesar: JotaPe Hernández reaccionó al enfrentamiento de Gustavo Petro con los medios de comunicación: “Así se metió la dictadura chavista”

Sobre el tema, Gustavo Petro aseguró, en una entrevista con Noticias RCN, que: “Yo no he investigado qué es la Flip, pero quienes están haciendo una imagen negativa de los medios son los medios, no soy yo. Simplemente, hay que acogerse del artículo de la Constitución. Tenemos derecho a la veracidad. Tenemos derecho a un pluralismo informativo. En el tema de la veracidad debe haber varias formas de entender un problema y varias visiones, no solamente la visión del dueño del medio que tiene intereses poderosos y económicos”.