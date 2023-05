La actriz Aida Bossa vivió un difícil momento en El Campín, en donde hasta le ‘jalaron’ el cabello

La actriz reveló cómo fue su primera vez en un estadio de fútbol. Foto: @aidabossa - Instagram

Aida Bossa es una de las actrices más queridas por los colombianos debido a sus participaciones en producciones como ‘Francisco el Matemático’, ‘El man es Germán’, ‘Déjala morir’, ‘Celia’, ‘Leandro Díaz’, entre otras, y en sus redes sociales suele mostrar algunas de las intimidades que vive en su hogar junto a su esposo, el también actor Julio César Herrera, quien abiertamente ha manifestado ser hincha de Millonarios. Hace poco la actriz recordó uno de los momentos más complicados que vivió: la primera vez que fue al Estadio El Campín, en un juego entre El Embajador e Independiente Santa Fe, en donde le jalaron hasta el cabello.

En su cuenta de Instagram, la actriz cuenta con 718 mil seguidores y es precisamente por el contenido que suele publicar que recibe tantos comentarios positivos y sigue aumentando la cifra de personas que la siguen. Por otra parte, su esposo es recordado con mucho cariño por los colombianos debido al papel que interpretó hace unos años en ‘Yo soy Betty la fea’, en el que le dio vida a Freddy Contreras, el mensajero.

En una charla en el programa ‘Bravissimo’ de CityTv, Aida Bossa recordó cómo fue su primera vez en el estadio El Campín cuando acompañó a su esposo a ver a Millonarios en un clásico contra su rival de patio, Independiente Santa Fe. Esta experiencia no fue la mejor para la actriz que reveló algunos detalles de lo que sucedió en el escenario deportivo.

“Fue terrible, me jalaron el pelo en el estadio. (Julio César) se equivocó y se metió por donde estaba la barra de Santa Fe, llegamos allá y cuando yo veo ese poco de gente roja, empezaron a decirle ‘Freddy, lo veo mal’; Freddy, por el personaje de ‘Betty, la fea’”, aseguró Aida Bossa. Además, afirmó que unas hinchas de Independiente Santa Fe la tomaron por el cabello, pero fue gracias a unos hinchas de Millonarios que intervinieron que la situación no pasó a mayores.

Aida Bossa, actriz y cantante colombiana. Foto: Instagram @aidabossa

“Unas peladas que estaban ahí me jalaron el pelo. Yo dije que acá algo iba a pasar, pero de la nada salieron como cinco hinchas de Millonarios y nos defendieron… Allá se quedó el pelero”, afirmó la actriz en su relato.

La actriz Aida Bossa puntualizó que estas son algunas de las situaciones que no le gustan del fútbol, debido a que la violencia en muchas ocasiones opaca lo deportivo y el mismo espectáculo. “Es un deporte. Por qué no lo pueden disfrutar de forma pacífica. Esas son de las cosas por las que no puedo con el fútbol”.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la actriz afirmó que, “después de 18 años volví al estadio con #elcacha, esta vez si la pasé bien. Julio César Herrera, alias #elcacha no tanto pero ajá, así es el fútbol”.

Muchas de las publicaciones en las redes sociales por parte de los actores tienen que ver con Millonarios, debido a que Julio César Herrera es un gran aficionado del equipo Embajador. Tanta es su pasión por el club bogotano que él prefiere asistir al estadio El Campín que ir a las obras de teatro en las que se presenta su esposa. Incluso, en uno de los últimos videos que compartió Aida, expuso la enorme cantidad de camisetas del equipo azul que tiene su pareja.

La actriz reveló cómo son sus días junto a su esposo.

“Y así transcurren los días de mi vida, desde hace 26 años. Me tengo que mamarme el huevazo que los domingos y no domingos esta camisetica. Hay 10 de estas en mi casa y no crean que tiene grajo, porque esas camisetas dan grajo”, aseguró Aida mientras su esposo cantaba, “¡Yo soy azul!”.