Anuel AA se arropó con manta de Karol G en concierto

Anuel AA a enviarle a Karol G mensajes de amor durante una presentación . / Foto @anuel

Anuel AA sigue sorprendiendo a sus fanáticos con sus demostraciones de amor a su expareja, la cantante antioqueña Karol G durante uno de sus conciertos. El cantante puertorriqueño recibió un peculiar obsequio, mientras se encontraba de gira por Estados Unidos, que provocó todo tipo de reacciones entre los presentes.

En medio de su actuación, Anuel AA fue sorprendido con una cobija que tenía la figura de la famosa ‘Bichota’, como se le conoce a Karol G. Sin dudarlo, el trapero se envolvió con la prenda y realizó un comentario que captó la atención de todos los seguidores al concierto.

Aunque en el video no se logra escuchar lo que dice, muchos de los asistentes a la presentación aseguran que Anuel mientras se arropaba dijo: “Para dormir con la baby así, bien romántico, real hasta la muerte”. Esta declaración generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar y emitir sus opiniones.

Anuel AA se arropó con manta que le arrojaron con dibujo de Karol G en concierto. / Video @legendanuel

Algunos de los comentarios que circulan se preguntan por qué Anuel AA no supera su relación pasada y le permite a Karol G ser feliz con su presunta nueva pareja, el también artista antioqueño Feid. Desde hace varios meses, se ha especulado fuertemente sobre el posible romance entre ambos, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido dicha información.

“Este man q ome Q busque ayuda”; “Por Dios Anuel.El Colega No supera a Karolina”; “El propio resentido😂”; “Ridiculo de mierd*”; “Calmate Shakira”; “jajajajajaja disfruto con anuel y sus ocurrencias😍”; “Cortenle la Internet porfavor ya se enfermo este la cago”; “Este está facturando a costilla de la bichota; “no papi anuel yo soy fan tuyo pero ya como que no me cuadra eso que haces”, fueron algunas de las reacciones al video.

Por otro lado, Karol G continúa haciendo caso omiso a las demostraciones públicas de “amor” que ha recibido por parte del cantante, centrándose en su carrera musical y en su familia, especialmente de su sobrina Sophia, quien tiene apenas tres meses de edad. La cantante ha encontrado en su familia un refugio de amor y apoyo mientras avanza en su trayectoria profesional.

¿Obsesionado?: Anuel AA durmió con camiseta de Karol G

Los “indirectazos-directos” de Anuel AA a Karol G parecen no tener fin. Últimamente el trapero puertorriqueño no ha parado de dejarle mensajes a una Carolina Giraldo, que parece desesperada por el asedio del cantante a través de las redes sociales. Y muestra de ello, la publicación del artista el 15 de mayo de 2023 donde apareció en un corto clip, acostado en una cama “durmiendo” junto a una camiseta que tenía estampada la figura de la paisa.

Anuel AA tuvo una presentación en el SAP Center de San José en Estados Unidos, y para “agradecerles” a sus fans por el cariño recibido, publicó un carrete de fotografías en el que mostró todos los momentos de un concierto en el que presuntamente una fanática le habría arrojado la dichosa camiseta con la imagen de Karol G.

Esta fue la camiseta con la figura de Karol G con la Anuel AA apareció durmiendo en sus redes sociales. / Video @anuel

“Gracias por la camisa 👕😍🥰😘 PAREN DE HACERME ESTO PORQUE ME PONGO SENTIMENTAL 😏🤷🏽‍♂️🤦🏽‍♂️”, escribió el cantante acompañando unas instantáneas en las que además se le puede ver luciendo el tan “inesperado” regalo.

Muchas fueron las reacciones a la publicación, entre las que se encuentran unas que lo señalan por lo “intenso” y “fastidioso”, y otras que apuntan a que Anuel AA se está aprovechando de la fama casi mundial de Karol G para poder seguir figurando entre las principales noticias de farándula internacional.