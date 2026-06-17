La Dian le puso el ojo a los importadores de vehículos de Colombia por inconsistencias en el pago de impuestos: qué no se está cumpliendo

Colombia importa aproximadamente 268.000 vehículos al año - crédito Luisa González/Reuters

El impuesto nacional al consumo es un tributo en Colombia que recae sobre bienes y servicios específicos, incluida la importación de vehículos. El gravamen, cuya tarifa varía entre el 4%, 8%, 12% y 16%, según el producto, se aplica una sola vez al consumidor final y, a diferencia del impuesto al valor agregado (IVA), no es descontable en la declaración de impuestos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) implementó nuevos controles para el mismo en importaciones de vehículos clasificados en la subpartida arancelaria 87.03. Estos controles se enfocan en la verificación de la correcta liquidación, el pago del impuesto y la aplicación adecuada de tarifas y exclusiones previstas en la normativa.

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A diferencia de otros gravámenes, el impuesto es monofásico: solo se paga una vez al momento de la venta o prestación del servicio. Grava sectores como comidas y bebidas, telecomunicaciones, bolsas plásticas y automóviles, y exige que los precios en restaurantes y bares incluyan este impuesto en la carta, aunque debe aparecer desglosado en la factura.

El impuesto al consumo se paga una sola vez - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Nuevos controles de la Dian para la importación de vehículos

La Dian intensificó sus acciones de control al identificar “contribuyentes con posibles inconsistencias relacionadas con la liquidación y pago del impuesto nacional al consumo en operaciones de importación o comercialización de vehículos”. Dichas acciones buscan garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de quienes importan vehículos bajo la subpartida arancelaria 87.03.

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Las medidas anunciadas incluyen:

Revisión detallada de la determinación del impuesto.

Conformación de la base gravable.

Correcta aplicación de tarifas y exclusiones, conforme a lo establecido en los artículos 512-1, 512-3, 512-4 y 512-5 del Estatuto Tributario.

Según la entidad que dirige Carlos Emilio Betancourt, los controles tienen como propósito “proteger los recursos públicos, fortalecer la transparencia en las operaciones de comercio exterior, y garantizar condiciones de legalidad, equidad en la importación de vehículos y el correcto pago de los impuestos”.

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Además, las acciones se enfocan en asegurar que “todos los actores obligados cumplan bajo los mismos parámetros regulatorios”.

La Dian verificará la adecuada determinación del impuesto, la correcta conformación de la base gravable y la debida aplicación de las tarifas y exclusiones previstas en la normativa vigente - crédito Dian

Herramientas tecnológicas y alcance nacional de la fiscalización

El fortalecimiento de la fiscalización tributaria se apoya en el uso de herramientas analíticas y en el cruce de diversas fuentes de información. La metodología permitió segmentar los contribuyentes y dirigir las verificaciones hacia quienes presentan mayores probabilidades de incumplimiento.

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Los sistemas tecnológicos implementados por la Dian cruzan datos sobre importaciones, declaraciones y pagos, lo que aumenta la capacidad de identificar riesgos tributarios en el sector automotor. La revisión abarca aspectos como la adecuada liquidación de la base gravable y la justa aplicación de las tarifas y exclusiones.

Las fiscalizaciones ya se desarrollan en las principales zonas de ingreso de vehículos importados, reforzando así el alcance nacional de los controles.

Alcance geográfico de los controles tributarios

Los controles de la Dian alcanzan ciudades con intensa actividad de importación de vehículos, como:

Bogotá.

Medellín.

Barranquilla.

Cali.

Armenia.

Santa Marta.

Cartagena.

Más del 53% de los vehículos nuevos que se comercializan en el país provienen del exterior, liderados por China (que representa un 22%), seguido por México y Brasil - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La cobertura puede ampliarse a otras regiones si el análisis de los datos revela nuevas áreas de riesgo en el comercio internacional de automotores.

Este despliegue geográfico responde tanto a la concentración de operaciones en estos puntos como al propósito de garantizar transparencia, legalidad y competencia leal en todo el territorio nacional.

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Objetivos y efectos esperados por la Dian

El objetivo central de la Dian es promover la equidad en el pago de impuestos y fortalecer la confianza en el sistema fiscal. La correcta aplicación de las normas tributarias “contribuye a fortalecer la confianza en el sistema fiscal y a preservar condiciones de competencia dentro de los diferentes sectores económicos”.

La entidad resalta que sus revisiones “se enfocan en asegurar que todos los actores obligados cumplan bajo los mismos parámetros regulatorios”. Además, destaca la importancia de la transparencia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la protección efectiva de los recursos públicos mediante una fiscalización sostenida y el perfeccionamiento de sus mecanismos de control.

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El perfeccionamiento de la vigilancia y la evaluación constante de los datos permitirán a la Dian reforzar los mecanismos de control en la importación de vehículos y mantener la integridad en la recaudación tributaria nacional.