Francia Márquez finaliza su gira por África: cuál es el balance del polémico viaje de la vicepresidenta

Francia Márquez en África. Créditos: Vicepresidencia

Tras una semana de gira por África la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez termina su agenda, en la que visitó tres países de este continente y tuvo como objetivo principal fortalecer relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Africana en el marco de la estrategia África 2022-2026 que se se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo.

El tour de la vicepresidenta inició en Sudáfrica, uno de los países más ricos del continente, donde se reunió con líderes comerciales y empresarios de dicha nación. De esta junta surgieron seis acuerdos comerciales que benefician principalmente a las Cámaras de Comercio de Bogotá, Buenaventura, Chocó, Tumaco y San Andrés y Providencia.

Asimismo, se estableció un acuerdo cultural para la promoción de la música, las artes y la danza entre el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y el Festival Mundial de la Música, las Artes y las Danzas. En temas educativos, Colombia y Sudáfrica firmaron una alianza que permitirá el intercambio intelectual con promoción de becas bilaterales para la enseñanza de inglés y español.

La viceministra Francia Márquez estuvo acompañada la de la Cortesía: Ministerio de Educación.

Márquez finalizó su visita al país sudafricano con el presidente de esta nación, Cyril Ramaphosa, y el vicepresidente, Paul Mashatile, quienes se comprometieron con ser garantes de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La segunda parada de Francia Márquez fue en Kenia, donde estableció la creación de una comisión de cooperación en temas económicos, técnicos, científicos y culturales. La vicepresidenta también estableció acuerdos para trabajar en asuntos culturales y de equidad de género.

“En Kenia deja resultados concretos. Firmamos tres memorandos de entendimiento y cuatro declaraciones de intención: Empoderamiento de la mujer, cooperación económica, técnica, científica y cultural, educación, turismo, promoción del español como lengua extranjera”, expresó Márquez.

Por otra parte, Francia Márquez propuso trabajar en la flexibilización en el visado para los ciudadanos de ambos países y establecer vuelos directos de Colombia a Kenia y viceversa. Desde la Vicepresidencia se agregó que nuestra nación se une a Kenia, Francia y Barbados para trabajar en una nueva arquitectura financiera y así lograr avanzar en el cambio de deuda por acciones climáticas.

Márquez cierra su agenda en Etiopía, donde ya se reunió con la ministra de la Mujer y Asuntos Sociales, Ergogie Tesfaye y la presidenta, Sahle-Work Zewde. En estos encuentros, la vicepresidenta estableció memorandos de cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y Etiopía, con el objetivo de iniciar de iniciar consultas políticas bilaterales y para promover el idioma español en ese país.

Igualmente, se estableció la reapertura de la embajada colombiana en este país después de 50 años, teniendo en cuenta que esta fue cerrada en 1974. “África es raíz y herencia, es el presente de la economía global, es el continente del futuro, por eso debemos fortalecer nuestros lazos”, declaró Márquez.

Esta última alianza entre Colombia y Etiopía generó descontento en algunos sectores, que alegan que la nación etiope es una de las más pobres del continente africano y presenta uno de los índices de migración más alta del mundo, lo que no asegura muchos beneficios para los colombianos, que tienen pocas expectativas de inversiones en dicho país.

La vicepresidenta Francia Márquez y Yerney Pinillo Ocoró

Una gira marcada por polémicas

El viaje de Francia Márquez a África generó rechazo en una parte de la población colombiana, empezando porque solo la gasolina del vuelo costó casi mil 700 millones de pesos. La vicepresidenta de Colombia fue acompañada por una comitiva de 60 personas, algo que para muchos fue excesivo.

Entre los acompañantes de Márquez está Yerney Pinillo Ocoró, pareja sentimental de la vicepresidenta, quien no ocupa ningún cargo público por lo que no hace méritos para integrar una comitiva diplomática oficial de Colombia. También se le criticó la inclusión de artistas y músicos en la gira y no a representantes de las minorías étnicas o voceros de los gremios comerciales del país.

La gira diplomática de Márquez puso a muchos colombianos en su contra según la encuesta Opinómetro, hecha por Datexco Company S.A. La indagación demostró que el 58% de los encuestados está en contra del viaje de la vicepresidenta, mientras que solo el 29% lo aprueba.