Eduardo Luis López se refirió a su relación con el “Cantante del gol”: “Nunca hemos sido cercanos”

El antioqueño es de los narradores más mediáticos del país. Imagen: @eduardoluisfut/Instagram / Colprensa

Querido por unos y no tanto por otros, el narrador antioqueño Eduardo Luis López es sin duda una de las personalidades más mediáticas del periodismo deportivo colombiano por sus particulares dichos en las narraciones que causan gracia en un sector de los televidentes, mientras que otra parte prefiere ponerle mute a sus dispositivos para no escuchar las ocurrencias del relator de Win Sports.

Con frases como “Te comiste ese gol con papas a la francesa y salsa rosada” o “Desvístete que tenemos que hablar” haciendo alusión al caño de un jugador a otro en pleno partido, Eduardo Luis López se ha hecho su propio nombre sin tener que vivir a la sombra de lo que fue su padre, Carlos Freddy López.

A sus 44 años, el relator ha tenido una destacada carrera en la que logró imponer su propio estilo, dándole un toque único a su trabajo, que lo ha hecho merecedor de elogios como también de críticas, debido a sus comentarios fuera de contexto durante las trasmisiones del fútbol colombiano, de acuerdo con la opinión de algunos usuarios en las redes sociales.

Lo cierto es que Eduardo Luis López viene marcando una diferencia desde hace algún tiempo en el periodismo deportivo nacional, lo cual lo ha hecho un referente y ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de esta profesión

En 2019 el narrador caleño Javier Fernández, más conocido como El Cantante de Gol, se unió a Win Sports, luego de 12 años en el Gol Caracol. La flamante incorporación del canal generó todo tipo de comentarios, ya que los internautas aseguraron en su momento que a Eduardo Luis López le habían traído competencia.

El paisa se refirió a esta situación durante una entrevista al portal Kienyke, en la que contó varios detalles de cómo llegó a convertirse en narrador de fútbol, lo que, según sus declaraciones, no fue una tarea sencilla y tuvo que tocar varias puertas para llegar al peldaño en el que se encuentra hoy.

En dicha entrevista con el portal citado, el Toxirelator dejó al descubierto sus sensaciones cuando llegó a Win Sports Javier Fernández.

“Nunca hemos sido cercanos realmente, yo a él lo conozco de niño por mi papá (…) nunca hemos sido parceros, él trabajaba en Caracol y yo competí cuando él llegó. No voy a negarte que no fue fácil (…) no es fácil ser el líder en algo y qué de un momento a otro te digan que ya no”.

Y agregó: “Y cuando uno dice; ‘¿Yo que hice mal?’, yo me preguntaba: ‘¿Es que yo narro mal?’ (…) cuando a mí me hablan de humildad, la humildad es eso, no es creerse menos, la humildad es aceptar lo que viene. El presidente del canal me citó a una reunión y me dice ‘Con usted es la única persona que voy a hacer esto porque lo respeto mucho, acabo de contratar al Cantante, pero quiero que sepa que usted no va a perder su sitio acá'”.

El narrador comentó que no le trasnocha tener dinero, y que una de sus pasiones es tener un rol protagónico haciendo lo que le gusta, lo cual le hizo saber a Jaime Parada, presidente de Win Sports. “Tener plata no es lo que me motiva a vivir, a mí me hace feliz ser protagonista, ser exitoso, el día que no sienta eso me voy”.