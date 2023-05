En la Liga BetPlay hay tres cupos para siete equipos: estas son las cuentas para la última fecha de la fase clasificatoria del fútbol colombiano

Para 2023 la Liga BetPlay vio un pequeño cambio en su reglamento oficial. Dimayor.

La Liga BetPlay definirá el próximo miércoles 17 de mayo a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del primer semestre del 2023. Millonarios FC, Águilas Doradas, Atlético Nacional, América de Cali y Alianza Petrolera ya aseguraron su cupo, por lo que tan solo hay disponibles tres cupos para anotarse a la gran fiesta de las finales de mitad de año. Estos son los equipos en disputa y las cuentas qué hacen para poder clasificar:

Boyacá Chicó - puesto 6 (29 puntos)

Uno de los dos equipos recién ascendidos a la Liga BetPlay Dimayor tiene la primera opción para clasificarse a los cuadrangulares semifinales del primer semestre del 2023. Su rival en la fecha 20 será Deportivo Cali en condición de visitante.

Te puede interesar: Los equipos colombianos sacan la calculadora: estas son las cuentas para clasificar a las finales de la Liga BetPlay Dimayor I-2023

Si gana: se clasificará pase lo que pase en el resto de jornada

Si empata: Llegará a 30 puntos, por lo que tendrá un lugar en el sorteo de la fase final del campeonato

Te puede interesar: El ‘Tino’ Asprilla defendió a los jugadores del Júnior FC que se fueron de fiesta: “No creo que sea para echarlos”

Si pierde: Incluso perdiendo puede clasificar, siempre y cuando Deportivo Pasto no gane por más de cinco goles o el mismo Chicó no pierda por esta misma diferencia.

Independiente Santa Fe - puesto 7 (26 puntos)

La goleada del equipo Cardenal ante Atlético Huila, 5-0, en el primer partido de Gerardo Bedoya como DT interino tras la salida de Harold Rivera, dejó a Santa Fe en el grupo de los ocho mejores tras la fecha 19 y como gran candidato a clasificar a las finales. Su rival en la fecha 20 será Once Caldas en condición de visitante.

Te puede interesar: El ‘Bolillo’ Gómez es el mejor entrenador en la historia del Junior de Barranquilla, aseguró el máximo accionista del equipo, Fuad Char

Si gana: se clasificará siempre y cuando Deportivo Pasto e Independiente Medellín no ganen por goleada

Si empata: Al llegar a 27 puntos podría quedarse por fuera del grupo de los ocho. En caso de igualdad, debería esperar que al menos tres de sus cuatro rivales directos (Independiente Medellín, Deportivo Pasto, La Equidad y Junior FC) no sumen de a tres puntos.

Si pierde: Deberá esperar que Independiente Medellín o Deportivo Pasto pierdan y que Equidad y Junior empaten o pierdan

Independiente Medellín - puesto 8 (26 puntos)

El equipo antioqueño le juega en contra su corta diferencia de gol (+1) muy cercana a la del Deportivo Pasto (0) y lejana a la de Independiente Santa Fe (+6). Su rival en la fecha 20 será Unión Magdalena en condición de local.

Si gana: Estará adentro, sin embargo, puede quedar por fuera si el Deportivo Pasto gana por más goles de diferencia que ellos.

Si empata: Al igual que Santa Fe llegará a 27 puntos, pero debe esperar que Pasto, La Equidad o Junior no ganen sus encuentros.

Si pierde: Se tendría que dar varios resultados para asegurar su cupo en las finales; Que Pasto y Equidad no sumen puntos, que Junior FC pierda o empate y que Deportes Tolima no marque más de tres goles. Si una de estas variables no se cumple quedará por fuera.

Deportivo Pasto - puesto 9 (26 puntos)

La diferencia de gol juega en contra del cuadro Volcánico, que es el noveno en la clasificación y que depende de otros resultados aun ganando. Su último rival en la fase de todos contra todos será Envigado FC en el estadio Departamental Libertad de Nariño.

Si gana: Llegará a 29 puntos, pero debe esperar que Independiente Medellín o Independiente Santa Fe no sumen tres puntos. La derrota o empate de uno de los dos le favorecerá.

Si empata: Podría hacerse a un lugar siempre y cuando el Medellín pierda ante Unión Magdalena y Junior y La Equidad pierdan o empaten sus encuentros.

Si pierde: Aun perdiendo tendría posibilidades de avanzar a los cuadrangulares, mientras que La Equidad y Junior pierdan, no sirve el empate, y que el Independiente Medellín pierda con un marcador que sea más amplio por dos goles que el del Pasto.

La Equidad - puesto 10 (25 puntos)

El equipo bogotano firmó un buen cierre de temporada que lo tiene con posibilidades de clasificar a las finales. Sin embargo, en la última fecha se medirá a Millonarios, líder del torneo.

Si gana: La diferencia de gol de +3 puede jugar a su favor, pero debe ganar y esperar que Deportivo Pasto no sume tres puntos y que Independiente Medellín o Independiente Santa Fe pierdan o empaten.

Si empata: Necesitará beneficiarse con la derrota de Pasto e Independiente Medellín y que Junior FC no sume tres puntos.

Si pierde: Quedará eliminado pase lo que pase.

Junior FC - puesto 11 (25 puntos)

La diferencia de gol negativa (-2) será algo a tener en cuenta por parte de Bolillo Gómez si desea dar la vuelta a un complejo semestre para el equipo barranquillero.

Si gana: No solo le bastará la victoria para avanzar a las semifinales, pues debe esperar que Deportivo Pasto o La Equidad no ganen y que Independiente Medellín no sume empate o pierda.

Si empata: Solo clasificará si Independiente Medellín o Independiente Santa Fe pierden por goleada de más de cinco goles.

Si pierde: Quedará eliminado.

Deportes Tolima - puesto 12 (23 puntos)

Es el cuadro que más complicada tiene su clasificación, tanto así que un empate lo dejaría eliminado. Debe ganar por más de tres goles, ya que su diferencia de gol es de -3 y que todos los rivales por encima de él, que tienen opción de clasificar, pierdan.