Trend de Shakira llegó a Japón: Atarashii Gakko se sumó al baile de Bzrp Music Sessions, Vol. 53

El grupo japonés Atarashii Gakko se sumó al tred de la canción de Shakira y Bizarrap y compartieron los pases de baile de la canción que rompió cuatro Récors Guiness. Crédito: szkszkveahveah / Instagram

En enero de 2023, Shakira sorprendió al mundo con una de las canciones más exitosas de lo que va del año. Gracias a su colaboración con el productor argentino Bizzarap, la colombiana tuvo la oportunidad de sacarse la espinita de la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué y exponerlo a nivel mundial en una canción que rompió récords luego de su lanzamiento.

Desde la noche de su lanzamiento, la ‘Bzrp Music Sessions #53′ tuvo una gran acogida por el público de habla hispana, inclusive, varias frases que utilizó la barranquillera como mensaje para Piqué se han vuelto uso popular en el día a día de las personas y la comunidad de internet.

A menos de 24 horas de la publicación de la canción, en la plataforma YouTube la Bzrp Session ya superaba los 63 millones de reproducciones, y no era de esperar menos, pues Shakira se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de occidente. Pero lo que sí sorprendió fue conocer que parte de la canción fue representada en redes sociales por un grupo musical de japonés.

Y es que se conoció un video de las integrantes de Atarashii Gakko no leaders, un grupo musical japonés que se ha hecho famoso en los últimos años gracias a la diversidad en su estilo musical y a las ingeniosas coreografías con las que acompañan sus canciones, en el que interpretan una de las estrofas más representativas de la Bzrp Session y que se ha convertido en un trend en redes sociales.

“Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’, yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me suplique’, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”, fue al parte de la canción que el grupo japonés tomó para bailar.

En el video, que se publicó en redes sociales, se puede apreciar a las cuatro integrantes de Atarashii Gakko, Kanon, Mizyu, Rin y Suzuka realizar la coreografía del trend y con su peculiar estilo darle la gracia que el grupo japonés le imprime a sus movimientos de baile.

Pero que el trend de la canción llegara hasta Japón no ha sido el único logro que alcanzó la viral colaboración entre la colombiana y el argentino, pues también lograron batir cuatro Récords Guiness entre los que está, por ejemplo, ser el video que más rápido alcanzó los 100 millones de visualizaciones en YouTube.

Otro de los récords del que ahora son dueños Shakira y Bizarrap es el de alcanzar el mayor la mayor cantidad de reproducciones en las primeras 24 horas después de su lanzamiento, superaron los 63 millones de visualizaciones en ese lapso de tiempo.

El alcance explosivo de la colaboración también la vivieron los usuarios de la plataforma de música Spotify donde fue la canción más escuchada durante 24 horas al ser reproducida un total de 14′393.342 veces, y una semana después llegó a la cifra de 80′646.962 lo que se convirtió en una nueva marca para un artista latino.

Gracias al furor que causó la canción, que se convirtió en un himno al despecho, Shakira y Bizarrap fueron invitados a participar en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, uno de los shows más populares en la televisión de los Estados Unidos.

Sobre el importante momento, Shakira fue la encargada de confirmar su asistencia y la del productor argentino al programa, por lo que a través de su cuenta de Instagram confesó sentirse emocionada por volver a Nueva York, esta vez, en compañía del productor que le ayudó a visibilizar su dolor por la traición del empresario y exfutbolista español.

“Emocionada de regresar a Nueva York con Bizarrap y estaré presentando nuestra sesión por primera vez en vivo con Jimmy Fallon… Nos encantaría saber de nuestros mayores fans y verlos interpretando la canción. Muéstrenos qué tan bien lo saben y tal vez puedan estar cerca de nosotros ese día”.