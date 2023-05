J Balvin revela la insólita razón por la que no ha vuelto a publicar nada en Instagram

El cantante colombiano no utiliza hace mucho tiempo su cuenta de Instagram. Foto: @jbalvin

J Balvin ha estado alejado de las redes sociales desde hace varios meses y muchos de sus seguidores se han preguntado las razones por las que el cantante no ha vuelto a realizar ninguna publicación. Hasta hace algunas semanas el colombiano también había permanecido alejado del foco de los medios de comunicación; sin embargo, su presencia en eventos como GP de Miami de la Fórmula 1, así como la celebración de su cumpleaños y algunas colaboraciones musicales han dado nuevamente de qué hablar.

El cantante es uno de los artistas de reggaetón más importantes de los últimos años y muchas de sus canciones fueron éxitos a nivel internacional como es el caso de ‘Mi Gente’, ‘Ginza’, ‘Reggaetón’, ‘Sigo esperándote’, ‘Agua’, ‘Rojo’, entre muchos otros, pero en los últimos meses ha sido muy discreto con respecto a su vida personal y musical, ya que su último lanzamiento musical fue Nivel de Perreo’ junto a Ryan Castro y fue publicado hace más de 10 meses.

Es importante señalar que los últimos años no han sido nada fáciles para José Álvaro Osorio, nombre de pila de J Balvin, tanto a nivel personal como musical. El cantante presentó algunos episodios de depresión, se contagió de COVID-19 y se tuvo que enfrentar uno de los momentos más complicados de su vida cuando su madre, Alba Mery Balvin, se contagió de esta enfermedad y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde afortunadamente pudo superar la enfermedad.

La última publicación de J Balvin en Instagram fue una fotografía junto a su hijo Río,

A nivel musical, algunas situaciones también han sido complicadas, su álbum ‘José’ no tuvo la recepción que esperaba y muchas de sus canciones pasaron desapercibidas; además el rifirrafe con Residente, exintegrante de Calle 13, lo llevó a estar en el centro de la polémica luego de que el puertorriqueño ‘le tirara’ en la ‘BZRP Music Sessions #49′ junto al productor argentino Bizarrap. J Balvin no hizo ninguna mención al respecto de la tiradera y siguió trabajando en su música, lanzando canciones como ‘Niño soñador’ y colaboraciones con el músico británico Ed Sheeran en ‘Sigue’ y ‘Forever my love’, ‘Un Paso’ con Trueno y ‘Nivel de Perreo’ con Ryan Castro, pero ninguna de estas se convirtió en un hit mundial.

J Balvin revela por qué no ha publicado nada en Instagram

Tras la pausa de varios meses, J Balvin ya está listo para volver. El paisa recientemente participó en la canción ‘Celos’ del nuevo álbum del cantante puertorriqueño Myke Towers llamado ‘La vida es una’; también realizó el lanzamiento de una nueva producción musical llamada ‘Toretto’, que será parte de la banda sonora de la película ‘Fast X’ (Rápidos y Furiosos 10) y confirmó su participación en el nuevo EP de Anuel AA que está siendo producido por Dj Luian.

En los últimos días, el paisa fue visto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y, recientemente, celebró su cumpleaños con un enorme evento en el que estuvieron varios cantantes del género urbano como Maluma, Sech, Ryan Castro, Farina, entre otros. Pese a esto, J Balvin no ha realizado ni una sola publicación en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 51 millones de seguidores y en la que ha realizado más de 13 mil publicaciones.

En una transmisión en vivo del cantante Ryan Castro, este estuvo acompañado de J Balvin, que tras varios meses pudo volver a aparecer en esta red social. Allí se refirió a la nueva canción ‘Toretto’ y reveló la razón por la que no ha podido hacer más publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Se me perdió la clave de Instagram, que la gente postee por mí. Por ahí salió un tema de ‘Rápido y Furioso’, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama ‘Toretto’, no es un sencillo mío, eso no es un regreso porque yo nunca me he ido, como para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, afirmó en el cantante colombiano.

El cantante colombiano reveló por qué no ha vuelto a realizar ninguna publicación en su perfil de Instagram.

Con respecto a lo sucedido con su Instagram, Balvin siguió mencionando en un tono gracioso que, “no tengo Instagram, ayúdenme a encontrar la clave de Instagram, no tengo esa maricada”, dijo entre risas y Ryan Castro le respondió, “y ese marica no tiene ni Facebook para recuperar eso”.

Por ahora se espera que en las próximas semanas, J Balvin no solo recupere la contraseña de su red social, sino que también dé a conocer más detalles de lo que será su próximo proyecto musical.