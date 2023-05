Video: Alicia Keys, Karol G y el recuerdo de un cover de hace 13 años

La noche del jueves 11 de mayo será una que Colombia en general y Karol G en particular no van a olvidar. En el Movistar Arena de Bogotá, la cantante estadounidense Alicia Keys se impuso con una presentación inolvidable y largamente esperada por los fans de este exponente del R&B del nuevo milenio. Sin embargo, los asistentes se llevaron una grata sorpresa cuando la estadounidense invitó a la Bichota al escenario para cantar a dúo dos temas. El primero fue Mientras Me Curo del Cora, de Karol G, y el segundo fue el tema de Keys, No One.

A raíz de la presentación de Alicia Keys en Bogotá y los buenos comentarios que recibió su colaboración con Karol G, los usuarios en las redes sociales no tardaron en recordar cuando una Karol G de 13 años subía versiones de temas en inglés a YouTube, incluyendo uno de la propia Alicia Keys. De ahí que no tardara en hacerse viral nuevamente el video de la “Bichota” antes de la fama, cantando Try Sleeping with a Broken Heart con la pista de la canción como fondo.

Cabe recordar que, por parte de la intérprete de Empire State Of Mind, esta práctica de sumar una invitada del país en el que se presenta es habitual, particularmente durante este paso por América del Sur. En Argentina la invitada fue Cazzu, con quien interpretó los temas Nada (de autoría de la rapera) y luego Underdog. En Chile el honor fue para Anita Tijoux, con quien cantó su propio hit Girl On Fire, y luego cantó 1977, de autoría de la cantautora franco-chilena.

En Bogotá, el acto de apertura corrió a cargo de Goyo, reconocida por ser la voz de Chocquibtown, que actualmente se encuentra desarrollando una carrera en solitario. La artista colombiana lució un vestido con apertura a cada lado de la falda e interpretó canciones como Hasta el techo, Pa que se lo gocen, Somos Pacífico, Na na na, entre otras que hacen parte de su carrera con el grupo y en solitario.

Durante su presentación en el Movistar Arena, la cantante chocoana compartió dos importantes momentos con el público. Goyo pidió un aplauso para la Mujer del Año, según Billboard, Shakira y señaló que el orgullo que siente por su colega es tal que decidió interpretar una de sus canciones ante el público, la elegida fue Antología. Luego recordó que ella también recibió el reconocimiento de agente de cambio por parte de la revista musical estadounidense y señaló que ese día había vivido uno de los mejores momentos como madre.

El pasado vuelve a Karol G

En YouTube se pueden encontrar videos de Karol G antes de alcanzar la fama en los que, como en este caso, interpretaba temas en inglés con la pista de fondo. Hasta ahora, el más reproducido era una interpretación de Killing me soflty, tema interpretado por Lauryn Hill durante su etapa con The Fugees.

Sin embargo, los videos de Karol G haciendo covers de temas en inglés no fueron lo único que se ha difundido de su pasado en los últimos meses. De hecho, la Bichota en abril compartió algunas imágenes suyas de su adolescencia, las cuales fueron divulgadas por terceros, y hasta incluyeron algunas fotografías con quien supuestamente sería su novio en ese momento de su vida. Sin embargo, la cantante ni confirmó ni desmintió dicha información.

Lo que sí explicó la propia Bichota es que al parecer hubo alguien que pudo recuperar el acceso a la cuenta de Facebook que utilizaba en ese momento de su vida (aproximadamente el 2005), antes de volverse famosa. De ahí que decidiera compartir estas fotos del pasado con sus seguidores en Instagram, donde se le ve usando su cabello con su color natural, disfrutando de viajes con sus amigos y hasta cometiendo una que otra locura propia de la juventud.