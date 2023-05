Iago Falque fue contundente tras su lesión: “Me partieron la tibia y nunca pasó nada”

Iago Falque salió lesionado tras el partido ante Nacional. América de Cali

Iago Falque habló luego de su lesión en Medellín en el partido ante Atlético Nacional. El español hizo referencia al zaguero Andrés Salazar, protagonista de la fuerte entrada en su contra. Para Falque fue sin intención; no obstante, advirtió que no hubo ninguna medida o represalia por el hecho que lo dejará fuera de la cancha por varios meses.

Te puede interesar: Iago Falque fue operado con éxito: América de Cali actualizó el estado médico del español

El exTottenham aseguró que esta no era la primera vez que había sufrido una entrada fuerte en la presente temporada, pues al menos en tres ocasiones había sido víctima de dichas imprudencias; incluso, en Santa Marta estuvo cerca de presentar una rotura de ligamentos y contra el Pereira, su tibia también estuvo en riesgo.

De acuerdo con Falque, el VAR no está siendo utilizado y los árbitros tampoco usan las tarjetas. En diálogo con el periodista Carlos Arturo Arango, el jugador sentenció: “Me parten una tibia y pasó inadvertido”. Asimismo, aseveró que es necesario que la salud de los jugadores sea priorizada, pues en muchas ocasiones se descuida la misma.

“Días antes contra Pereira hay una imagen en la que también prácticamente por suerte no se me rompió el tobillo y la tibia, también yo creo que es involuntaria pero bueno, ninguna tuvo sanción de VAR ni nada, yo creo que en eso sí hay que tener cuidado, porque al final también está la salud de los jugadores sea o no involuntaria”.

Con relación a la entrada del rival, afirmó que había sido contundente y a pesar que intentó reincorporarse la pierna se doble, aunque a pesar de dicha escena, no se tomó ninguna decisión. Para la estrella europea no significa que en Colombia todo sea agresivo, pero si pidió que se regulara mucho más la justicia que se imparte en el campo de juego.

Te puede interesar: Andrés Salazar visitó a Iago Falque, quien tuvo que se intervenido tras una falta del defensor de Nacional: “Esto es un aprendizaje para ambos”

“La patada fue durísima, me fracturó la tibia y nunca pasa nada, eso sí que no está bien, eso hay que decirlo porque siempre pasa inadvertido. No pienso que Colombia sea particularmente más agresivo, los que marcan son los árbitros en lo que se permite no se permite, pues no usan las tarjetas y la tecnología también hay que usarla”, expuso en la charla.

Sobre Salazar, explicó que habían dialogado y se sentía bastante molesto por los señalamientos, aunque Falque reconoce que es un jugador joven y no tuvo ninguna intención de hacerle daño. Ahora el jugador solo espera recuperarse, ya que luego de ser operado se determinó que estaría fuera de las canchas por al menos tres meses.

“El chico me escribió al día siguiente, vino a casa y la verdad estuvo súper pendiente, se sentía mal él también. Sabe que al final comete un error, pues fue una falta muy fuerte, aunque involuntaria. Siempre lo he dicho y si lo pensará de otra forma pues también lo diría y nada, estuvimos hablando porque él estaba disgustado por toda la situación y nada aceptarlo”.

Cabe resaltar que Falque firmó con La Mechita a inicios del 2022, el futbolista español llegó a los Diablos Rojos tras haber pasado por La Masía de Barcelona, Tottenham Hotspur, Almería, Rayo Vallecano, Roma, Benevento y Torino, entre otros, incluso, disputó minutos en la histórica Uefa Champions League junto a grandes jugadores.

Te puede interesar: Carlos Darwin Quintero y su deseo de jugar con la selección Colombia: “Es difícil por los jóvenes de calidad”

El jugador, formado en La Masía del FC Barcelona, tiene un amplio recorrido por el fútbol europeo. Antes de llegar al América, el futbolista se encontraba en condición de jugador libre, jugó en la Premier League con Tottenham, en La Liga de España defendió los colores de Rayo Vallecano, pero su carrera la hizo sobre todo en Italia donde jugó en la Serie A para Genoa, Benevento, Roma y Torino. Desde el año 2014 venía jugando en la liga italiana, pero previo a su llegada al América tuvo un receso de mayo de 2021.