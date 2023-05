Gustavo Petro llamó “esclavistas” a los dirigentes empresariales y se enfrascó en discusión con el presidente de la Andi

Gustavo Petro llamó “esclavistas” a los dirigentes empresariales. (AP Foto/John Vizcaino)

En la mañana del miércoles 10 de mayo, se presentó un duro enfrentamiento en las redes sociales por la reforma laboral entre el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, y el presidente Gustavo Petro Urrego.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado respondió a al líder de la asociación, pues aseguró que son falsas su afirmaciones: “Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo”, pronunció Petro en primera instancia.

“En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE. Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que créen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza.”, agregó entre líneas seguidas el mandatario.

Finalmente, Petro explicó en el trino que, “el Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”.

Gustavo Petro llamó “esclavistas” a los dirigentes empresariales. Twitter @petrogustavo

La anterior respuesta del presidente de la República fue a raíz del mensaje del presidente de la Andi, en el que escribió: “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no solo no crea empleo, sino que lo destruye”.

Bruce Mac Master explicó que para dar paso de hacer una proyecto como este, lo mínimo sería “1. Cree empleo 2. Reduzca informalidad 3. Genere más actividad económica”, aseguró el presidente.

De igual manera, el alto funcionario pronunció que, “todas las reformas requieren de análisis técnico profundo para entender sus consecuencias. Cómo está, puede producir mucha pobreza y no creo que sea la intención de quienes la impulsan. Hay que hacer un llamado a la razonabilidad”, dijo en su cuenta de Twitter.

Banco de la República advierte que la reforma laboral recortaría alrededor de 450.000 empleos en los próximos cuatro años

El Banco de la República estudió algunos de los puntos claves del proyecto de reforma laboral radicado por el Gobierno nacional el pasado 16 de marzo e hizo un análisis cuantitativo de las implicaciones.

Particularmente, estima sobre este el incremento que los cambios propuestos generarían sobre el costo laboral promedio. En el mismo, estima el impacto potencial de dichos cambios sobre el empleo en el país.

De acuerdo con el análisis del Emisor, expuesto en el reporte del mercado laboral de Colombia en abril 2023, los resultados indican que, de aprobarse la reforma laboral como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en casos de despidos injustificados.

“Por el primer componente, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2% y 10,7%, y por el segundo, entre 1,2% y 1,9%, producto de un aumento de 92% del valor promedio de las indemnizaciones. Además, dichas estimaciones tienen importantes heterogeneidades sectoriales y por tamaño de empresa”, indicó el análisis del banco central.

Según el mismo, el aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo.

Al detallar esto, el Banco de la República aclaró también que dichos cálculos no consideran los posibles beneficios para los empleados incumbentes, que se reflejarían en una mayor estabilidad laboral o de mejoras en el acceso al sistema de protección social.

“Así, se concluye que se tienen efectos heterogéneos en los distintos agentes y segmentos del mercado laboral, por lo que cuantificaciones de costos y de sus implicaciones como la acá realizada son útiles para contrastar los posibles beneficios de la reforma propuesta con sus costos”, apuntó la entidad.

Además, el Banco de la República también analizó los datos de la encuesta de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que para el trimestre móvil que finalizó en febrero muestran que el crecimiento anual del empleo se desacelera y que los niveles se mantienen estables.

Este aclaró que aunque el empleo creció en un 3,6% en términos anuales, lo que equivale a 768.000 nuevos puestos de trabajo, en los últimos meses la ocupación se mantuvo relativamente estable.