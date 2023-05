El compositor latino del año en Estados Unidos es colombiano: está detrás de canciones como “Tusa” y “Provenza”, de Karol G; TQG y hasta la exitosa “tiradera” de Shakira y Bizarrap

El compositor del año en los Estados Unidos es colombiano: está detrás de canciones como Tusa y Provenza de Karol G, TQG y hasta la exitosa “tiradera” de Shakira y Bizarap. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, más conocido como Keityn, es el artista, compositor y productor colombiano que ha encabezado las listas de música latina más destacadas escribiendo para importantes cantantes del género urbano. Ahora es ganador por primera vez del Premio ASCAP de la Música Latina 2023, como compositor del año.

Durante un evento que se llevó a cabo en la noche del miércoles 3 de mayo en San Juan, Puerto Rico, se reconoció las habilidades de Keityn como uno de los mejores compositores de música moderna, y se suma a distinguidos compositores como Daddy Yankee y Bad Bunny, quienes han recibido el reconocimiento en años anteriores.

Keityn co-escribió “Provenza”, de Karol G, y “Te Felicito”, canción de Shakira junto a Rauw Alejandro. Ambas piezas fueron éxitos multiplatino en Estados Unidos y alcanzaron el top 10 en la lista “Billboard Hot Latin Songs”.

“La verdad me siento muy contento, muy orgulloso. Este es un logro más de todos los que espero tener. La clave está en divertirse, haciendo lo que nos gusta. Estar premiado con estas canciones de las dos reinas más importantes de mi país, es un sueño hecho realidad. Este es un premio que no sólo es mio, también le pertenece al colectivo que mi manager Juan Camilo Vargas, dirige, para crear hits” expresó Keityn.

De inmediato, sus seguidores elogiaron al paisa con sus mensajes de felicitaciones por su reconocimiento.

Durante su destacada carrera, la creatividad, trabajo y esfuerzo del productor paisa lo ha llevado a consolidarse como uno de los más prolíficos compositores y productores hoy en día dentro de la industria musical. De esta manera, ha sido nominado en dos ocasiones a los Grammy y cuatro veces en los Latin Grammy.

Keityn trabaja junto con la productora colombiana La Créme, reconocida por escribir grandes éxitos para algunas de las destacados artistas musicales del mundo incluidas Karol G y Shakira con el éxito mundial “TQG”, Maluma con “Hawái”, J Balvin y Ed Sheeran en la canción “Forever My Love” y Luis Fonsi con el sencillo “Calypso”, entre otros.

En el 2023, el artista colombiano de nuevo se asoció con Karol G para componer la suma de ocho canciones para su álbum “Mañana Será Bonito”. Además de “TQG” junto a Shakira, las que incluyen “Provenza”, “Cairo”, “X si volvemos”, “Mañana será bonito”, “Karmika”, “Amargura” y “Carolina”. Lo que llevó a Karol G a asegurar su primer No. 1 en la lista de 200 álbumes de Billboard logrando convertirse en la primera artista femenina en colocar un álbum en español en el No. 1 en la misma lista.

Finalmente, Keityn siempre ha demostrado una ética de trabajo respetable y un oído impecable para crear éxitos. Todo lo anterior, ha estado acompañado por Juan Camilo Vargas.

