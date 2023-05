Sara Uribe reveló por qué se borró los tatuajes de su cuerpo

Sara Uribe decidió retirar uno de los tatuajes se encontraba en el dedo índice de su mano derecha. / Imagen @sara_uribe

La presentadora y modelo colombiana Sara Uribe es una mujer muy abierta con sus fans. Por ello, recientemente compartió con sus seguidores la razón por la cual se borró dos tatuajes de su cuerpo, uno de los cuales se rumora que era en honor a su expareja sentimental, el exfutbolista de la Selección Colombia Fredy Guarín, jugador con el que tuvo un hijo que actualmente tiene cuatro años.

Te puede interesar: Sara Uribe confesó un interesante delito que no la deja dormir

En una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó a Uribe por qué se estaba quitando los tatuajes. A lo que ella respondió sin rodeos: “No me gustan, ya no me representan”.

Más allá de la respuesta de Sara, lo que llamó la atención fueron los tatuajes que decidió retirar. Uno de ellos se encontraba en el dedo índice de su mano derecha y, según ella, representaba “fortaleza, humildad, ser inteligente y sabia a la hora de tomar decisiones”, aunque algunos fans aseguran que estaba relacionado con Fredy Guarín.

Sara Uribe reveló el motivo por el cual se borró dos tatuajes des su cuerpo. / Imagen @sara_uribe

Respecto al otro tatuaje, Uribe no quiso revelar de qué se trataba, aunque confirmó que recordaba un momento de su vida que ya no representa lo que es ahora: “Cuando hay momentos en mi vida que son muy relevantes, me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre de hacerme un tatuaje. Pero también empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que ya me identifico con algo que yo quise en algún momento, y me voy a quitar algunos tatuajes”, explicó Uribe en una entrevista que le realizaron.

Te puede interesar: Criticaron a Jessica Cediel por mostrar su cuerpo “como mercancía” y esto fue lo que respondió la presentadora

Los tatuajes son una forma de expresión personal y, a menudo, simbolizan momentos importantes en la vida de una persona. Sin embargo, como en el caso de Sara Uribe, puede llegar un momento en el que ya no son representativos y terminan siendo un mal recuerdo el cual se puede borrar, no obstante, este procedimiento bien hecho hoy en día demanda una buena inyección económica.

Sara Uribe confesó un interesante delito que no la deja dormir

Sara Uribe se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyente en Colombia en los últimos años. Gracias a sus publicaciones en redes sociales, la artista paisa se ha hecho de un público y seguidores que le demuestran su cariño tras cada publicación. Y es que la modelo tiene acostumbrados a sus fanáticos a compartir detalles de su vida y su belleza, pero la respuesta a una pregunta revelaría un peculiar lado oscuro, y un poco delictivo, de la también actriz.

Te puede interesar: Por estas fotos, usuarios afirman que Adhara Valdiri es hija de Felipe Saruma

Y fue en una dinámica, de preguntas y respuestas en Instagram, que Sara contestó una de las preguntas, confesando una curiosa costumbre que tiene cada vez que visita un hotel, y argumentó que si no lo hace, no puede dormir en su casa.

En un estado de su cuenta de Instagram, Sara Uribe confesó una costumbre que tiene cuando visita los hoteles. Crédito: sara_uribe / Instagram

Aunque parezca contradictorio, la tranquilidad de Sara Uribe al momento de descansar se puede ver frustrada si no toma un artículo de los hoteles que visita, inclusive, el problema no está en pasar la noche en el hotel lejos de su propia cama, está en que sin las toallas pequeñas de los hoteles no puede dormir en su propia casa.

Para realizar la dinámica, Sara escribió: “lunes pa que me pregunten”, a lo que uno de sus seguidores pidió que la actriz se sincerara y revelara algo que no fuera público, que ni siquiera sus seguidores lo supieran: “Que me robo las toallitas chiquitas de los hoteles para dormir en mi casa. No puedo dormir sin mi toallita y me acaricio la cara con ella para dormirme”, fue la confesión de la actriz realizó.