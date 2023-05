Anuel AA dejó ver que conserva tatuaje de Karol G en su espalda

Anuel AA rechazó las críticas que hicieron por no compartir fotografías de su hija Cattleya. @anuel/Instagram

En medio de las presentaciones que ha venido haciendo Anuel AA en Estados Unidos, un pequeño detalle ha llamado la atención. Y es que al parecer el puertorriqueño no ha podido olvidar a Karol G, quien fuera su amor hace ya algunos años.

Durante su concierto en Miami, Anuel AA se quitó la camiseta, lo que permitió a sus seguidores registrar no solo la figura del artista, sino también el rastro que aún queda del tatuaje que este se hizo en la espalda en honor a Karol G, cuando ambos eran novios. La imagen se hizo viral rápidamente en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los fans de ambos artistas.

Antes de que confirmaran su ruptura en abril de 2021, Anuel AA y Karol G mantuvieron una relación durante tres años, tiempo en el que el artista puertorriqueño se tatuó una fotografía de ambos.

Después de la separación y al iniciar Emanuel una relación con la cantante Yailín La Más Viral, con quien tuvo una hija, se mencionó que el puertorriqueño había decidido borrar el tatuaje. Sin embargo, videos a través de las redes sociales mostraron a Anuel AA realizándose retoques para cubrir la imagen, lo que generó incertidumbre sobre si el tatuaje había sido borrado o no.

La confirmación llegó durante su concierto en Miami, cuando Anuel AA afirmó que nunca se había borrado el tatuaje en su canción “Mcgregor”. Además, durante el concierto, el artista también aprovechó para lanzar algunas indirectas a Karol G, llamando a las ‘bebecitas’ y a las ‘bichotas’ presentes en el lugar, ambos sobrenombres que se suelen relacionar con la artista colombiana.

Anuel AA también interpretó la canción ‘Secreto’, con la que en su momento dieron a conocer que mantenían una relación amorosa, y manifestó “Que se escuche hasta Colombia”, emocionando a los fanáticos.

No obstante, en las redes sociales, algunos han planteado que estas referencias a Karol G podrían tratarse de una jugada de mercadeo por parte del artista, aprovechando la imagen de ‘La Bichota’, quien mantendría ahora una relación con el cantante paisa Feid.

En cualquier caso, lo cierto es que Anuel AA sigue siendo uno de los artistas más populares del momento, y su gira ‘The Legends never Die’ promete seguir dando que hablar en los próximos días, pues como es común en varias presentaciones del artista, las “pullas” a los distintos procederes de la cantante antioqueña no se harán esperar, y más cuando sus millones de fans “celebran” la posición que el cantante ha tomado desde la ruptura.

Anuel AA conoció a Gianella, su hija con la colombiana Melissa Vallecilla: “Me robó el corazón”

En un reciente diálogo en el canal de entrevistas MoluscoTV, el cantante urbano reveló detalles sobre su vida personal y profesional. Reconoció que es “un hombre que ha cometido errores”, pero así mismo planteó que en la actualidad está intentando ser un mejor hombre para su equipo, su familia y sus hijos.

Luego de haber negado que era su hija, Anuel AA decidió ver por primera vez a Gianella (@anuel / Instagram)

En esa entrevista Anuel reveló que había pasado un día con su hija y con la colombiana Melissa Vallecilla, reconociendo que fue su hija Cattleya la que lo motivó a dejar el orgullo y conocer a Gianella.

“Estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, superhermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo … yo vi a Cattleya también y dije, ‘wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado de bueno y la conocí”, señaló el cantante.