Qué tan cierto es que Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional, se durmió en pleno partido

El entrenador de Atlético Nacional se volvió viral en las redes sociales. Captura de pantalla - Win Sports

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional, se volvió viral en las redes sociales debido a que durante la transmisión televisiva del juego entre su equipo y Envigado en el Polideportivo Sur, pareciera que estuviera dormido en el banquillo. Los comentarios y los memes no se hicieron esperar, y más teniendo en cuenta que el juego terminó con empate sin goles 0-0, lo que significó la salida temporal del club de los ocho primeros de la clasificación.

Atlético Nacional no está pasando por su mejor momento en la Liga BetPlay 2023-I, ha pasado más de un mes desde su última victoria en el campeonato local y en el más reciente partido ante los dirigidos por José Alberto Suárez sumaron una sola unidad. Además, Dorlan Pabón, una de sus grandes figuras, vio la cartulina roja que le impide estar presente en el juego ante Unión Magdalena.

El juego que se disputó en el Polideportivo Sur estuvo cargado de emociones y pese a que el 0-0 se mantuvo en el marcador a lo largo de los 90 minutos, las emociones no faltaron. Las hinchadas de los dos equipos fueron grandes protagonistas, en especial la del cuadro Verdolaga que se hizo sentir en las graderías del escenario deportivo y teniendo en cuenta que el último juego del equipo de Medellín por Copa Libertadores se disputó en estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla debido a los desmanes de la hinchada en la previa del partido ante América de Cali.

En lo deportivo los dos equipos propusieron juego ofensivo que por ratos se vio dominado por Atlético Nacional que controló la posesión; sin embargo, los dirigidos por José Alberto Suárez también generaron algunas ocasiones de cara a la portería defendida por Kevin Mier. Atlético Nacional tuvo varias opciones de gol, pero no pudo vencer al portero Joan Felipe Parra que fue una de las grandes figuras del compromiso. Envigado tuvo la más clara del partido en un penal que fue atajado por el guardameta del Verdolaga.

Aunque el encuentro estuvo lleno de emociones, el entrenador Paulo Autuori mantuvo la calma, tanto que muchos pensaron que estaba dormido. En la transmisión se mostró al entrenador de Atlético Nacional que estaba sentado en el banquillo sin realizar ningún movimiento, con el rostro tan relajado que parecía que se había tomado una pequeña siesta en pleno compromiso, pero al parecer no fue así, sino que probablemente estaba analizando cómo romper el empate. El entrenador brasileño tuvo una reacción airada en la expulsión de Dorlan Pabón en donde gritó, protestó y hasta silbó.

La imagen del entrenador como si estuviera dormido le permitió a los usuarios de las redes sociales hacer de las suyas con algunos memes que se viralizaron en Twitter, Instagram y Facebook. Estos fueron algunos de estos:

Por otra parte, el entrenador de Atlético Nacional analizó lo sucedido en el compromiso en el Polideportivo Sur y en rueda de prensa aseguró que, “nosotros hemos jugado lo suficiente para ganar el partido y eso me deja con cierta tranquilidad porque hemos logrado una expectativa de goles muy alta, hay que felicitar al arquero de Envigado que estuvo muy bien y uno tiene que reconocer eso, pero desafortunadamente el balón hoy (domingo) no quiso entrar y cuando el golero no ha atajado, el palo los ha salvado”.

Con respecto a la expulsión de Dorlan Pabón que no podrá estar presente en el juego ante Unión Magdalena, el timonel brasileño resaltó que, “A mí no me gusta eso de lamentar, no hay lamentaciones en el fútbol, son cosas que pasan cada vez más desafortunadamente, mi labor es encontrar junto con el grupo soluciones para eso, tenemos que construir, Dorlan Pabón está en un momento muy bueno, pero también los goles que han hecho han tenido la participación de otros jugadores, hay que valorar eso y estar tranquilos para intentar encontrar la mejor solución para reemplazarlo en este momento que además está con una eficacia enorme”.