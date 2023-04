Cese bilateral al fuego: abogado del Clan del Golfo aseguró que borrador de protocolos de verificación están en construcción

El abogado Ricardo Giraldo es el representante jurídico del Clan del Golfo para adelantar los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro. ricardogiraldoabogado.com.

El abogado Ricardo Giraldo, que representa a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —como se autodenomina el Clan del Golfo—, anunció que la construcción de los protocolos de verificación para reanudar el cese bilateral al fuego con el Gobierno nacional están en construcción. El abogado Giraldo también anotó que definir estos protocolos es vital para poder sentarse a dialogar las condiciones del sometimiento a la justicia del Clan del Golfo.

“Es fundamental un cese al fuego porque no se quiere caer en el mismo error de tener un cese bilateral al fuego sin protocolos y sin tener ideas claras de cuál es el camino jurídico para entablar unos diálogos, yo no lo llamo negociación porque eso le da como cierto miedo a la opinión pública, pero lo que se quiere es el diálogo y sentarnos en una mesa a construir la verdadera paz total como lo quiere el gobierno Petro”, anotó el abogado Giraldo en una entrevista con Blu Radio.

Sobre el rompimiento del cese bilateral al fuego, el abogado aclaró que “no fue un rompimiento del cese bilateral al fuego, fue una suspensión unilateral por parte del Gobierno”, por lo que señaló que “si algo se suspende es porque existe la posibilidad de volverse a reanudar y es lo que estamos intentando hacer”.

El abogado Giraldo reparó en que el proceso de sometimiento con el Clan del Golfo no ha avanzado con la velocidad que esperan, en gran parte, porque, a su juicio, “es muy difícil porque la Oficina del Alto Comisionado (para la Paz) se tiene que multiplicar de una manera increíble para atender tantas mesas de diálogo con todos los diferentes actores del conflicto”. Sin embargo insistió en que junto “estamos todavía con toda la disposición de lograrlo”.

Sobre los protocolos para la consolidación del cese al fuego bilateral, el abogado Giraldo advirtió que “se está trabajando en la construcción del borrador inicial del protocolo de verificación al cese al fuego. Ese es uno de los elementos más importantes en un cese bilateral, porque es el único que permite verificar que sí se esté cumpliendo y si no, cuál de las partes ha incumplido y qué decisiones se pueden tomar para subsanar eso y no llegar a la decisión extrema de suspender o levantar un cese al fuego, que es lo que no se quiere que vuelva a pasar”.

Giraldo también habló de cuánto tiempo se necesita para que se pueda volver a hablar de un cese al fuego, y aclaró que “lo que falta es que un poquito de celeridad en el Gobierno. Ellos tienen todo el ánimo y la disposición de hacerlo, lo mismo nosotros como representación jurídica de las AGC”.

“Estamos en toda la disposición de hacerlo, pero no ha sido muy rápido o faltado celeridad por parte del Gobierno, porque creo que están cogiendo demasiados frentes a la vez y eso no ha permitido que avancemos un poco más”, advirtió el abogado Giraldo.

También reiteró que la voluntad de paz del Clan del Golfo y señaló que “los diálogos con el Gobierno siguen permanentes” y dijo que “falta es la construcción del protocolo y que sea suscrito por las partes”, por lo que advirtió que la pelota está en la cancha del Gobierno nacional.

“Ya el Gobierno entrará a tomar la decisión de reanuda el cese bilateral al fuego”, señaló el abogado que insistió “fue un acto unilateral del presidente de la República”, le dijo a Blu Radio,

Sobre el futuro del diálogo entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, el abogado Giraldo anotó “ha sido muy difícil hablar de negociación cuando existen tantos operativos de fuerzas militares y de policía, de grupos especiales, de mercenarios, de grupos de inteligencia, en las diferentes zonas en donde tienen presencia las AGC, entonces ha sido muy difícil la comunicación con ellos y es necesario tener un cese bilateral al fuego para poder tener unas diferentes zonas de seguridad donde se puedan plantear reuniones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los gobiernos que han sido facilitadores y testigos de este proceso, y por supuesto la OEA y la Misión de verificación de la ONU”.