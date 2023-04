Leyenda del ciclismo salió en defensa de Nairo Quintana y de Superman Lópe: “Los están puteando miserablemente”

Nairo Quintana y Miguel Ángel López dejaron de competir en el World Tour en esta temporada. Team Medellín - Colprensa

Nairo Quintana sigue sin encontrar equipo. El colombiano no ha podido superar el duro momento por el que está pasando, las opciones cada vez son menos y aunque han existido rumores con respecto al interés de algunas escuadras, ninguna de estas se ha llegado a concretar. Ahora, una leyenda del ciclismo de ruta se refirió a la situación por la que está pasando y le aconsejó dejar de correr.

Desde su salida del Arkéa-Samsic a finales de septiembre de 2022, Nairo Quintana no ha podido concretar un acuerdo con algún equipo WorldTour o ProTeam. El ciclista boyacense recibió invitaciones por parte de algunos equipos colombianos, pero el mismo corredor dejó en claro hace algunos meses que solo tenía un interés, “es seguir poniendo en alto la bandera del país en las grandes carreras del mundo”.

Recordemos que el Arkéa-Samsic y el corredor colombiano llegaron a un acuerdo mutuo para poner fin a su vinculación contractual, producto de la sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras comprobar, en dos muestras de sangre tomadas durante el Tour de Francia, la presencia de tramadol. Quintana llevó el caso al Tribunal de arbitraje deportivo (TAS) pero esta falló a favor de la UCI. Todo esto le ha impedido encontrar una escuadra con la que pueda competir y ha perjudicado su carrera deportiva.

El corredor colombiano sigue sin encontrar equipo para la temporada 2023. @nairoquincoficial

Por el lado de Miguel Ángel López, actualmente se encuentra compitiendo en el Team Medellín luego de que fuera expulsado del Astana Qazaqstam Team tras comprobar unos supuestos nexos con el doctor Marcos Maynar, que está siendo investigado por crear una red de dopaje en el deporte.

Javier Minguez, exciclista español y director deportivo de varios equipos españoles, en una charla con ‘Ciclismo en grande’ dio su opinión sobre la situación de Nairo Quintana, la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional y destacó la carrera del pedalista colombiano. Además, mencionó lo que le sucedió a Miguel Ángel López y lo consideró una injusticia.

“Triste, me parece triste, porque Nairo es un grandísimo campeón y en una tontería que no viene al cuento se lo hayan cargado. No me parece justo y luego repito lo de Superman López, que lo han pillado en el sitio inadecuado y a Quintana con algo que usa todo el mundo, no me parece que la UCI haga justicia en esos casos”, aseguró el excorredor.

El corredor colombiano está brillando en el Team Medellín. @miguelsuperlopez - Instagram

Además, el ahora director deportivo resaltó que, “quizás, en el caso de Quintana yo particularmente, le diría, ‘Nairo, como le pregunté hace un tiempo a un ciclista y se sorprendió, ¿qué tan bien andas de dinero?’ - bien, entonces cuida la salud’, Nairo ya lo ha hecho todo en el ciclismo, por qué tiene que correr y jugarse la vida. Yo creo que a Nairo hay que decirle, buen viaje y que le vaya bonito o cuatro palabras fuertes contra la UCI, desde mi punto de vista yo, si fuese amigo de Nairo le diría que no corriera más”

Javier Minguez también analizó cuáles serían las razones por las que Nairo Quintana no ha podido encontrar equipo y destacó que esto se debe a que “los equipos WorldTour es que están bajo la tutela de la UCI y quizás si coges a Quintana te estás creando un problema, o eres el enemigo o eres el amigo, por algo no lo han fichado todavía (...) yo dudo mucho que un equipo World Tour fiche a Nairo por dos motivos, primero porque el precio de Nairo es importante, pero sobre todo que tendrá de enemigo a la UCI porque no le permite correr a Nairo”.

Por último el excorredor se refirió al caso de Nairo Quintana y de Miguel Ángel López y fue contundente al mencionar que, “Es que, en castellano, los están puteando miserablemente y no los dejan competir, siendo ciclistas que no andan positivo. En el caso de Quintana es algo que toma todo el mundo y lo están condenando a perpetuidad, me parece una injusticia”.