Con emotiva publicación, Don Jediondo se despidió de exintegrante de Sábados felices que falleció

Don Jediondo se despidió con emotivo mensaje de Cruz María Betancur, compañero en Sábados felices quien falleció el 11 de abril de 2023. / Imagen @donjediondo

El martes 11 de abril de 2023, una noticia sacudió gremio del humor en Colombia. Cruz María Betancur, quien trabajara en Sábados felices, falleció. Rápidamente, uno de sus compañeros más cercanos en este programa de Caracol Televisión, Don Jediondo, realizó una publicación en su cuenta de Twitter informando y lamentando el desafortunado suceso.

“Con profunda tristeza lamento informar que hoy falleció en Bogotá Cruz María Betancur, quien actuó con gran éxito en episodios de @SabadosFelices gracias por las risas. su sobrina Paola nos informará de las exequias. Dios les dé fortaleza a sus familiares. Paz en su tumba”, escribió el boyacense.

Pues bien, el 13 de abril de 2023, se llevaron a cabo las exequias de Cruz María, por lo que Don Jediondo no dejó pasar el momento y publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del humorista con un texto bastante largo en el que contó varias adversidad médicas y laborales por las que pasó el fusagasugueño en su vida.

Don Jediondo reveló que quienes quisieron “hacerle un bien” a Cruz María Betancur denunciando burlas por su baja estatura en Caracol, terminaron haciéndole un mal. / Imagen @donjediondo

“[...] Los médicos no le daban grandes expectativas de vida. Sus órganos crecieron de tamaño normal pero estaban en el cuerpo de una persona de baja estatura. Con todo y eso vivió felices 59 años. Ya recuperado le dieron de alta en el hospital el miércoles santo. Pero el pasado 11 de abril a las 7 am mientras su hermana lo ayudaba a bañar sintió que se iba, se agarró de una baranda y le dijo:”ya no puedo respirar más”. Y ahí terminó El Paso terrenal de uno de los seres más lindos que he conocido”, escribió en un primer momento.

Asimismo, Don Jediondo reveló un pequeño detalle que hizo gran diferencia en la vida de Cruz María, pues señaló que varias “denuncias” por parte de personas quienes afirmaban que el fusagasugueño era objeto de burlas y explotación, desencadenaron una serie de decisiones por parte de Caracol (donde le pagaban como artista), quien terminó apartándolo del elenco, haciendo que tuviese que regresar a la calle como vendedor ambulante para ganarse la vida.

“[...] Debió abandonar las grabaciones porque algunas personas escribieron quejándose que por qué se estaba poniendo a trabajar a una persona de baja estatura. Que lo estábamos explotando, decían. Ahí dejó ganar el dinero que le pagaban por sus actuaciones. Debió regresar a su venta de dulces en la chacita que tenía en el centro de la ciudad”, señaló un Don Jediondo quien aprovechó para afirmar que “sus defensores” terminaron haciéndole un mal.

Con “oleada” de tuits Don Jediondo arremetió en contra del Gobierno Petro

La inflación de los alimentos en Colombia para el mes de febrero del 2023 fue del 24%, lo que provocó que Don Jediondo (quien tiene una cadena de restaurantes en varios centros comerciales del país) aprovechara la oportunidad para expresar su inconformidad con la gestión del presidente Gustavo Petro y su Gobierno en materia económica.

Con "oleada" de tuits Don Jediondo arremetió en contra del Gobierno Petro. / Imagen @DonJediondo

Aunque no mencionó directamente a Petro, Don Jediondo usó frases propias de la Semana Santa para enviar indirectas sobre su posición. En su primer tuit, el comediante escribió: “Ahí tienen pa’ que lo vean”, haciendo referencia al ránking que reflejaba la mala posición de Colombia en cuanto al aumento de los precios de los alimentos.

Luego, el oriundo de Sutamarchán en Boyacá, agregó una directa alusión al ‘sermón de las siete palabras’ al escribir: “Todo está consumado”. Seguidamente, publicó otro tuit en el que escribió: “Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre”, culminando con la frase: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.