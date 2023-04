Linda Caicedo, protagonista en video del Mundial Femenino 2023

Linda Caicedo apareció en video promocional del mundial femenino. Imagen FIFA

El Mundial Femenino está a la vuelta de la esquina y la selección Colombia finalizó su preparación en Europa con dos derrotas frente a Francia e Italia, esperando mejorar en los próximos compromisos previo a su debut en el certamen frente a Corea del Sur el 24 de julio en Sídney.

Linda Caicedo es la jugadora más destacada de la Tricolor por sus grandes presentaciones en los certámenes juveniles como en la Copa América femenina 2022, que se realizó en Cali y Bucaramanga, y por es que la FIFA la considera como una de las figuras a seguir en el torneo de Australia-Nueva Zelanda.

La Federación Internacional tiene muy en cuenta a la atacante colombiana y por eso la incluyó en uno de los videos promocionales del certamen que comenzará el 20 de julio, junto a otras 12 futbolistas de distintas selecciones que participarán en el torneo.

Linda entre las mejores

Linda Caicedo fue seleccionada por la FIFA para el video promocional que publicaron el 11 de abril sobre el mundial femenino, acompañada por otras figuras de 12 selecciones que participarán en el torneo y prometen dar muchas emociones.

Se trata de un video animado en el cual muestran a las futbolistas en tamaño gigante por las distintas sedes de la competencia que se realizará en Australia y Nueva Zelanda, con la frase “100 días para el Mundial Femenino de la FIFA” y el numeral BeyondGreatness.

La delantera colombiana hizo parte de un video animado sobre las figuras que disputarán el mundial en Australia y Nueva Zelanda. Cortesía FIFA

La colombiana aparece al lado de una jugadora de Haití y de Noruega, además de la imagen final de la grabación con futbolistas de las anfitrionas Australia y Nueva Zelanda, junto con Inglaterra, Brasil y Noruega, además de otras que aparecieron provenientes de Estados Unidos, España, Zambia, Marruecos, Japón y Canadá.

Otra vez la estrella de FIFA

No es la primera vez que la FIFA tiene a Linda Caicedo como una de las jugadoras más destacadas del fútbol femenino a nivel mundial, ya que desde 2022 ha figurado en varias ocasiones con la entidad por su talento con apenas 18 años y llevar a Colombia a ser subcampeona del mundial sub-17 de la India.

En agosto de 2022 publicaron una entrevista que le hicieron a la atacante por su gran presentación en el mundial sub-20 en Costa Rica, donde el equipo nacional alcanzó los octavos de final y cayó contra Brasil en esa fase pero la organización resaltó el trabajo de Linda en fase de grupos.

Linda Caicedo fue la figura del Mundial sub-17 femenino en 2022. Foto: FCF

“Ahí, en el césped, es una depredadora, una alquimista capaz de transformar un partido con una jugada”, señaló la FIFA en la charla que tuvieron con Linda tras marcar doblete en el empate 1-1 frente a Nueva Zelanda que les sirvió para superar la primera ronda.

Desde ese momento la colombiana ya se proyectaba para el mundial femenino: “Sueño con ir a Australia y Nueva Zelanda, aunque se me viene un resto de año que terminar. Tengo que terminarlo de la mejor manera y prepararme porque es una categoría mayor. Competir contra las mejores selecciones del mundo es de otro nivel: tengo que prepararme y esperar mi momento”.

Dos partidos discretos

Los últimos amistosos de la selección Colombia femenina no contaron con el talento de Linda Caicedo, quien no solo se quedó en blanco respecto a goles sino que su nivel fue muy bajo, principalmente porque estuvo muy referenciada por las defensoras y no le permitieron brillar.

Uno de los juegos donde peor le fue a la delantera fue el compromiso ante Francia, el viernes 7 de abril, cuando las europeas golearon 5-2 y Linda solo tuvo una acción destacada en todo el juego, de resto no volvió a aparecer y le costó mucho asociarse con sus compañeras.