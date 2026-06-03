Expareja de María del Mar Pizarro lanzó graves amenazas contra Abelardo De la Espriella: “Lo vamos a destripar y fumigar”

La grabación, realizada durante una marcha de respaldo a Iván Cepeda en Bogotá el 1 de junio, se viralizó en redes y abrió un debate por el alcance penal de esas expresiones - crédito X

Durante una manifestación en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda, registrada en varios sectores de Bogotá en la noche del 1 de junio, Andrés Solano, reconocido empresario y propietario de un bar en la capital, grabó y difundió un video en el que profirió amenazas directas contra Abelardo De la Espriella.

El video alcanzó gran difusión en redes sociales y detonó un inmediato debate nacional sobre el alcance de las declaraciones. “Vamos a ir a buscar a Abelardo de la Espriella para fumigarlo y destriparlo”, expresó Solano en la grabación.

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El empresario agregó: “Con todos los ‘jaguares’, porque vamos a ir a buscar Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar; al narcotraficante, al misógino, al mafioso de mafiosos”.

El hombre insistió: “Abelardo: aquí están los ‘jaguares’, vamos a ir por ti narcotraficante, paramilitar, mafioso y vamos realmente a meterte a la cárcel”.

Andrés Solano, empresario y dueño de Before Club, lanzó amenazas en video contra Abelardo De la Espriella durante una manifestación en Bogotá - crédito Reuters y X

La controversia aumentó cuando Solano solicitó en el video la intervención de las Fuerzas Militares: “Pido que el Ejército nacional, que sí sabe que es un ‘jaguar’, vaya por ti, vaya por el narcotraficante y mafioso que eres y te destripe y te fumigue y que te lleve para China, por allá donde hay pena de muerte para los mafiosos y narcos. Todos los jaguares te van a ir a buscar”.

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Reacciones políticas y desmarque de María del Mar Pizarro

Tras la difusión del video, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, que mantuvo una relación sentimental con Solano, se desmarcó públicamente de sus declaraciones.

En diálogo con La FM, la congresista afirmó: “Quiero precisar que el señor Andrés Solano no es mi pareja sentimental. Rechazo los comentarios de carácter violento que él ha expresado, los cuales no me representan ni comparto”.

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La representante María del Mar Pizarro rechazó las amenazas de Andrés Solano y negó cualquier vínculo sentimental actual con el empresario - crédito @mariadelmarpizarro - @delaespriella_style/Instagram

Pizarro subrayó que su ejercicio político se ha basado en el respeto y el debate de ideas. “En mis comunicaciones y vida pública siempre me he limitado a rebatir las ideas y las acciones de mis contradictores políticos, nunca su persona. Por eso, rechazo dichas expresiones”, puntualizó la congresista.

Contexto de la manifestación y antecedentes del empresario

El episodio ocurrió durante una movilización en la zona de Teusaquillo, donde decenas de simpatizantes de Iván Cepeda marcharon por la ciudad para manifestar su respaldo tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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La jornada, que transcurrió sin incidentes materiales graves, incluyó la adhesión de carteles alusivos a la campaña sobre el bus de la Selección Colombia al salir del estadio El Campín, hecho que fue calificado como “agresivo” por la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Andrés Solano figura como propietario y administrador de Before Club, establecimiento que cobró notoriedad tras el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en 2025, caso aún sin resolver por las autoridades. Solano, además de su relación pasada con María del Mar Pizarro, fue socio comercial de la representante en el negocio de bares.

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Before Club, el bar de Solano, es conocido por el caso sin resolver del asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en 2025 - crédito Composición fotográfica

Repercusiones y ambiente electoral

El video con las amenazas de Solano provocó reacciones de rechazo en diversos sectores, especialmente en la campaña de Abelardo de la Espriella, que estudia la posibilidad de instaurar acciones penales, dado que la legislación colombiana contempla sanciones para este tipo de conductas. El equipo del abogado denunció el hecho y pidió garantías para el desarrollo de la contienda electoral.

La jornada del 1 de junio terminó sin daños materiales relevantes, aunque las autoridades descartaron afectaciones de las obras del metro de Bogotá tras rumores de vandalismo.

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El secretario de Seguridad, César Restrepo, lamentó la tensión que se vive en la recta final electoral: “La política obligada deja de ser política”, expresó ante los hechos de la noche.