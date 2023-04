Cintia Cossio defendió a la novia de Yeferson Cossio de las críticas: “Ella es más que un físico”. Foto: Instagram @soycintiacossio

Yeferson Cossio tiene nueva novia: Carolina Gómez, creadora digital. Sin embargo, parece ser que su actual relación sentimental ha sido muy criticada por parte de algunos usuarios, quienes se han ido en contra de la joven tildándola de “plástica” y convirtiéndola en blanco de burlas por parecer supuestamente una “muñeca”.

Te puede interesar: Yeferson Cossio comparó a su novia con la muñeca de trapo que se hizo viral

En este sentido, el sábado 1 de abril el creador de contenido compartió un video bajo la descripción de: “¿Se burlaban porque mi novia Carolina Gómez ”parece una muñeca”? Pues bueno, mi novia es una muñeca”. Y, a lo largo del clip la joven simula ser una especie de maniquí que el paisa lleva consigo a todos lados. De este modo, ambos quisieron hacerle frente a los comentarios desde el humor y el sarcasmo.

Pero nuevamente las críticas se hicieron presentes con mensajes de internautas como: “Pero es que le dicen muñeca no por lo bonita, sino por lo plástica qué es mu distinto”, entre otras cosas. Sin embargo, Yeferson Cossio volvió a dar cuenta de que los mensajes negativos sobre su nueva pareja lo tienen sin cuidado y ofreció las siguientes palabras, también en la sección de comentarios de su propia publicación.

“La dinámica es sencilla, ustedes siguen rebuscando excusas para burlarse de mí, en este caso, que tengo una novia hermosa —creo que soy al primero que se le burlan por eso— yo les doy lo que quieren mientras hago contenido con el que sigo lucrando. Ustedes se ríen de mí, yo me rio de ustedes y todos ganamos”.

Yeferson Cossio defendió a su nueva novia de las críticas

Cintia Cossio salió en defensa de su cuñada

Pero Yeferson Cossio no fue el único en salir a defenderse a sí mismo y a su actual novia; sino que Cintia Cossio —hermana del influenciador— también quiso hacerse sentir y, aunque anteriormente ha dicho que no le gusta intervenir en los temas sentimentales de su hermano— esta vez publicó un extenso mensaje como respuesta a las críticas que está recibiendo su cuñada, Carolina Gómez.

“Dejando de un lado su físico, si la gente conociera el coeficiente intelectual de esta nena quedaría (agregó emoticones de explosión de cabeza). Está por terminar su carrerea de ingeniería administrativa y es de las mejores. Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo. Ustedes realmente no conocen a ninguna persona de las que siguen, entreténganse, pero no hagan daño a personas que no les han hecho nada a ustedes solo porque es la nueva pareja de alguien”.

Cintia Cossio defendió a la novia de Yeferson Cossio de las críticas: “Ella es más que un físico”

Por su cuenta, Gómez por aquella misma fecha compartió en su cuenta de Instagram una galería de imágenes que incluía fotos actuales y una de su infancia. Al respecto, escribió en la descripción: “Supuestamente soy una “peliteñida” y “plástica que se inyecta los labios”. Sí, al parecer hago eso desde que era una bebé. Aunque no tiene nada de malo las mujeres que lo hacen, todas somos hermosas a nuestra manera. Por mi parte, solo me hice los senos, aún no me pienso hacer nada más”.

Thiago está pidiendo cuatro hermanos, Cintia Cossio reveló si quiere tener más hijos

En otras noticias sobre la paisa, vale recordar que durante la relación sentimental que mantiene con Jhoan López desde hace once años, ha sido madre en una oportunidad: cuando nació Thiago en 2015. Sin embargo, durante el último tiempo la creadora de contenido ha sido protagonista de múltiples rumores sobre que podría estar embarazada, ante estas especulaciones Cossio ha respondido que no está esperando ningún bebé.

Te puede interesar: Cintia Cossio reveló si quiere tener más hijos: “Thiago está pidiendo cuatro hermanos”

Pero el tema de los hijos se le volvió a poner sobre la mesa recientemente, cuando activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y uno de los tantos usuarios que la sigue en esta red social le escribió: “Teniendo la capacidad económica... ¿por qué no tener otro hijo/a?” Aquí la respuesta de la también modelo de OnlyFans: