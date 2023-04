Cambia el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Luis Fernando Velasco y Javier Pava Sánchez

Javier Pava Sánchez finalmente saldrá de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por decisión de Gustavo Petro. El cambio en esa entidad se da cuando el país enfrente el inicio de la primera temporada de lluvias y un cambio en la actividad del volcán Nevado del Ruíz que requieren atención.

El consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, confirmó que Pava Sánchez dejará de ser el director y la dirección de la UNGRD será asumida por él en encargo. Desde hace varias semanas se había puesto al frente de emergencias como el derrumbe en Rosas, Cauca, que ha afectado la comunicación con Nariño.

“Agradecemos importante labor de Javier Pava en dirección de UNGRD, por instrucción del señor presidente desde hoy estaré encargado de la misma y espero aportar en consolidación del sistema, en donde son claves gobernadores, alcaldes, comunidad y órganos técnicos y operativos”, informó Velasco Chaves en su cuenta de Twitter.

Luis Fernando Velasco y Javier Pava Sánchez

Desde mediados de marzo se había conocido la decisión, pero Pava continuaba dirigiendo la entidad. Fue él quien lideró el Puesto de Mando Unificado (PMU) y Comité Nacional para el Manejo de Desastres (CNMD) extraordinario para la alerta naranja en el volcán Nevado del Ruíz.

Fue allí donde se definió el plan de acción para los 22 municipios del Tolima, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca que se encuentran en el área de influencia del volcán. Son más de 57.000 personas que deben ser atendidas en cualquier emergencia por esa entidad.

Pava había dicho que continuaba trabajando en la entidad hasta que el presidente tomara una decisión respecto a su renuncia, que ya había sido presentada, según dijo a W Radio. Al parecer, algunos gobernadores y alcaldes se habían quejado directamente con el mandatario sobre la gestión del director de la UNGRD.

Pava Sánchez en el PMU por el Nevado del Ruíz

Aunque Pava fue el creador del Instituto de Gestión del Riesgos de Desastres en Bogotá durante la alcaldía de Petro, su función en el Gobierno nacional no convenció ni al mismo presidente que manifestó su molestia el 13 de marzo durante un evento en el municipio de Rosas, Cauca.

“Entre las emergencias de la zona hoy sumamos 220 familias, muchas vienen de atrás y no han tenido solución, nosotros no podemos hacer lo mismo (...) yo vengo repitiendo esto desde hace meses, desde que venimos de inundación en inundación, y no fluye y las familias en arriendo viven mal, hacinadas”, dijo el mandatario. La obra en ese sector fue entregada y unos días después ya presentaba daños.

“Yo creo que no se está aplicando la Ley de Emergencias. Hay un temor reverencial a aplicar la Ley de Emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, los que se usarían si no hubiese emergencia, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012, precisamente después de los desastres que sufrió el gobierno de Santos, que fueron tenaces”, añadió el jefe de Estado colombiano.

FILE PHOTO: An aerial view of Nevado Del Ruiz volcano located on the border of Caldas and Tolima April 10, 2013. REUTERS/John Vizcaino/File Photo

Cada vez Velasco tomaba mayor participación en la atención de emergencias y desastres, como el derrumbe de Rosas en el que debió asumir mientras que durante el primer fin de semana de abril empezó a anunciar políticas conjuntas de la Consejería para las Regiones y la UNGRD que ahora tiene a su cargo.

El 19 de marzo la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación en contra de Pava Sánchez. Tanto él, como el exdirector de esa entidad, Eduardo José González (2018 - 2022), tendrían que responder por presunta falta de prevención y atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones en La Mojana, ocurridas el 27 de agosto de 2021.

El Ministerio Público aclaró que Pava es investigado como director de la UNGRD, así como porque se desempeñó como gerente encargado del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.