Están enterrando la reforma política, hasta el presidente Petro aseguró que ya no tiene nada de “progresista”

Show del Dibu Martínez: el pedido de su esposa en los The Best tras su festejo con otros premio y las bromas por las entradas que pidió

El arquero estuvo con algunos de sus compañeros en el canal oficial de la AFA y se robó todas las miradas. “Si llegaba a hacer eso, no podía bajar del escenario, estaba en el medio de Francia, en París...”, afirmó sobre la chance de imitar sus celebraciones en los The Best