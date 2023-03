Cámara de Representantes hundió proyecto de ley de consumo responsable de sustancias psicoactivas

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en el festival musical Lollapalooza

La paisa, que no para de darle buenas noticias a Colombia, estará acompañada de cantantes de talla internacional como: Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana del Rey, The 1975, Tomorrow X Together y Billie Eilish