¡Histórico! Selección Colombia de Fútbol playa clasificó por primera vez a un mundial

La Tricolor derrotó a Paraguay por el tercer lugar en la Copa América. Imagen: @fcfseleccioncol

En un partido lleno de emociones la selección Colombia de Fútbol Playa derrotó a Paraguay, en el juego por el tercer puesto de la Copa América que se realizó en Argentina. El combinado cafetero se impuso 7-5 a los Guaraníes para lograr la clasificación a la copa del mundo.

A través de sus redes sociales la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebró la hazaña de la Tricolor: “𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗔𝗖𝗛𝗢𝗦, Saludamos al Cuerpo Técnico y jugadores de nuestra Selección Colombia de Fútbol Playa por su histórica participación en la CONMEBOL @CopaAmerica 2023, en donde clasificamos por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA”.

El combinado cafetero derrotó 7-5 a Paraguay en Rosario. @FCFSeleccionCol/Twitter

Así mismo en su portal web, la FCF dio un reconocimiento a las diferentes categorías de la selección Colombia que han logrado clasificar a las citas orbitales:

“La Selección Colombia de Fútbol Playa alcanzó su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA de Fútbol Playa Dubai 2023 y, de esta manera, se convierte en la quinta Selección Colombia en 12 meses, que consigue un cupo a la máxima cita orbital.

Colombia estuvo presente en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 17 quedándose con el subtítulo, de igual forma hizo parte de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 20 donde avanzó hasta los Cuartos de Final y, este año, tendrá su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 en Indonesia que se celebrará desde el 20 de mayo, también en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda en Julio, y ahora por primera vez en la historia, obtiene un lugar en la Copa Mundial de Beach Soccer en los Emiratos Árabes Unidos.

La “amarilla” sigue en un camino ascendente en sus diferentes categorías y géneros, para enaltecer el balompié colombiano a nivel mundial”.

Así fue el camino de la clasificación de la selección Colombia

El combinado nacional participará por primera en la edición número 12 de la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA, que tendrá lugar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). El campeón actual es Rusia, sin embargo, esta selección no podrá hacer defensa del título logrado en 2021 dado que se encuentra suspendida debido a la invasión ejecutada por el Gobierno de Vladímir Putin a Ucrania.

En la Copa América que tuvo como sede la ciudad argentina de Rosario, la selección Colombia integró el Grupo B junto con Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile. Los dirigidos por Santiago Alzate se quedaron con el primer tras sumar nueve puntos.

En su primera salida la Tricolor superó 5-4 a Paraguay, posteriormente logró su segundo triunfo ante Chile 3-2, no obstante, con idéntico marcador los cafeteros fueron sorprendidos en la tercera jornada por Bolivia. Frente a Venezuela, la selección Colombia de Fútbol Playa logró clasificar a las semifinales de la Copa América tras imponerse con un contundente 4-0.

En la semifinal la Amarilla sucumbió ante la selección Argentina ganó 2-0, mientras que en la otra llave Brasil superó 7-4 a Paraguay. De esta manera, la selección Colombia se vio las caras en el juego por el tercer puesto ante la Albirroja a la que venció 7-5 para quedarse con el cupo al certamen orbital

En la final de la Copa América, Brasil no tuvo piedad y le pasó por encima a Argentina al derrotarlo 13-5 consiguiendo así su tercer título que lo catapulta como el más veces campeón del continente con tres trofeos de las cuatro ediciones de la competición.