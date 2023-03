Lina Tejeiro aclaró porqué terminó su relación con Juan Duque y dijo que ella es el “problema”

Lina Tejeiro se sincera sobre sus relaciones

Más que por su carrera actoral, Lina Tejeiro siempre se encuentra involucrada en algún rumor o chisme que se difunde con rapidez tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales y para la colombiana, esto no es ninguna sorpresa o secreto pues es ella la que usualmente da motivos para que tanto sus fans como sus haters tengan de qué hablar.

Tejeiro, que en sus momento no hizo ningún comentario oficial acerca del final de su romance con el cantante Juan Duque, sí que habló y lo contó todo mediante una actividad que sostuvo en su cuenta de Instagram, incluso dio a conocer otros detalles inéditos en referencia a sus exnovios.

Y es que para octubre de 2022, la reconocida actriz terminó su mediática relación con el cantante, acontecimiento que desató la polémica tras la oleada de comentarios y críticas, ya que el noviazgo que no fue para nada exitoso, duró poco menos de tres meses.

Lina Tejeiro respondió un Q&A con seguidores

Quien desde el principio sí se pronunció al respecto fue el antioqueño y mientras Duque se hacía la ‘víctima’, Tejeiro se quedó callado y mientras su ex hablaba demás, se alejó de las redes sociales, algo que para los internautas fue bastante inusual, ya que la llanera se ha caracterizado por estar muy activa e interactuando con sus millones de seguidores, independientemente de si su vida va bien o mal.

A Lina le encanta ‘buscarle la lengua’ a sus followers, logro que consigue activando la caja de preguntas a través de las historias de Instagram. Mediante esa sesión de Q&A recibió el mensaje: “no es hate ni nada hermosa, por qué no duras en las relaciones. De quién es el problema, tuyo o de ellos”.

Ante semejante cuestionamiento, la artista de 32 años respondió de manera contundente que: “De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años, esa fue mi relación más larga, la de nueve años. Pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses”.

Tejeiro reiteró que no volvería con Andy Rivera / Instagram

Durante la transmisión de pregunta-respuesta y expresando con claridad el por qué sus relaciones han sido tan cortas últimamente añadió: “¿Que si el problema es mío? Yo creo que sí. El problema es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja. Entonces, si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”.

Vale la pena resaltar que en la misma temática de preguntas Tejeiro detalló que se encuentra soltera y confesó que no le gusta ser amiga o ‘casi algo’ de quienes fueron sus parejas: “No, yo soy de las que termina una relación y bloquea, entonces no hay manera de mantener contacto con ninguno”.

Por su forma de expresarse y ‘para buen entendedor, pocas palabras’ dejó en claro que es full partidaria de terminar una relación y tener contacto cero con sus ex, pues asume que esa etapa de su vida concluyó, sus seguidores asumieron implícitamente que ni a Andy Rivera o Juan Duque les ‘volvería a dar la hora’, pese al pqueño detalle de que con el intérprete de ‘Alguien más’ se intentó reconciliar en más de una ocasión.

Juan Duque quedó en el pasado, afirmó Tejeiro mediante en vivo / Instagram

Sus curiosos seguidores le cuestionaron cuándo sería mamá, a lo que ella respondió que no era el momento, y que aunque no está totalmente cerrada a la idea ,concluyó: ”No sé pero tampoco tengo afán de serlo, por ahora seguiré disfrutando de mi vida mientras llega ese momento y esa persona que despierte en mí ese instinto de querer ser mamá, pero por ahora no”.