“De malas”: Francia Márquez respondió a polémica por la frase y la volvió a usar

La vicepresidenta ha declarado que utiliza un helicóptero del Estado por seguridad. Créditos: REUTERS/Henry Romero

Continúa la polémica por las declaraciones de la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, que respondió en una entrevista para Semana a aquellas personas que la han criticado por utilizar un helicóptero para movilizarse constantemente a su residencia en Yumbo. Tras su difundido “de malas”, Francia volvió a referirse a este tema, pero esta vez desde su cuenta de Twitter.

Desde la llegada del gobierno Petro, la oposición ha entablado múltiples críticas en contra de la vicepresidenta, a quien la acusan de malgastar el dinero del Estado, afirmando que existen sobrecostos en la manutención de Francia Márquez, principalmente en los protocolos de seguridad que son utilizados para que ella viaje cada cierto tiempo a una casa que ha sido arrendada para su familia en Yumbo.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta... “Después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso”, fue la contestación de la vicepresidenta durante la entrevista.

Tras estas palabras, Francia Márquez recibió múltiples críticas por parte de la oposición política, que argumentó que esta no era una respuesta digna de una vicepresidenta, afirmó que los colombianos merecen respeto y tener claridad sobre el dinero del Estado, y que el actuar de la funcionaria estaba siendo desde la soberbia.

Debido a las críticas, Francia Márquez utilizó su cuenta de Twitter para responder a aquellas personas que no estaban de acuerdo con el uso de un helicóptero del Estado para su movilización, afirmando que responde “de malas” a quienes buscan que ella no pueda cumplir con su trabajo, esto seguido por una serie de trinos en los que enfatizó en más temas.

“De malas” le digo a los enemigos de la paz, a quienes se benefician de la guerra y no dejan que Colombia avance hacia una sociedad más justa y equitativa. No voy a dejar de cumplir con mi tarea de trabajar por la paz, la justicia, por igualdad y dignidad en nuestro país”, fue el primero de los tuits con los que la vicepresidenta respondió a las críticas.

La vicepresidenta respondió a quienes la criticaron por responde "de malas". Créditos: @FranciaMarquezM/Twitter

Cada uno de estos trinos estuvo acompañado por un fragmento diferente de lo su entrevista con Semana. En ellos, la vicepresidenta se refirió al camino trazado por el Gobierno nacional, afirmando que el conflicto armado pasa por los casos de injusticia social, por lo que se debe priorizar el diálogo y la vida como pilares para llegar a la Paz Total.

“El camino que hemos trazado en el #PlanNacionalDeDesarrollo, construido con la gente, es el camino de la Paz con Justicia Social, Justicia Económica, Justicia Ambiental, Justicia Racial y Justicia de Género. Las razones del conflicto armado pasan por las injusticias sociales”, es uno de los cinco trinos en forma de la respuesta de Francia Márquez.

Por último, Márquez planteó los retos del denominado “Gobierno del Cambio”, entre ellos la normalización del racismo, el clasismo y el patriarcado, afirmando que solo desde el amor se llegará a la conclusión de que todas las personas son dignas y que por ello no renunciaría a su trabajo.

“Yo no llegué hasta aquí para tirar la toalla, sin antes haber sembrado la semilla del cambio, de la esperanza y la dignidad para este país. Cambiar no es fácil, pero es lo que necesitamos. ¿De verdad queremos seguir viviendo en desigualdad, sin paz y sin oportunidades?”, concluyó la vicepresidenta desde su cuenta de Twitter.