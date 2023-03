“A veces no quiero ni vivir más”: Lady Tabares atraviesa fuerte crisis emocional

La actriz antioqueña quería seguir con su carrera en el mundo del entretenimiento

Lady María Tabares es una exactriz, empresaria y escritora medellinense nacida el 31 de mayo de 1982 que ganó reconocimiento por su participación como “actriz natural” en el papel protagónico de la película colombiana La vendedora de rosas, producción que fue dirigida por Víctor Manuel Gaviria González el director de cine, guionista, poeta y escritor nacido en Liborina, Antioquia el 19 de enero de 1955.

Tabares fue galardonada como mejor actriz en los Festivales de Viña del Mar y Bratislava; y se le destacó con “mención especial” en el Festival de Cine de La Habana. En 1998 asistió junto con el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, como invitada especial al Festival de Cine de Cannes en Francia

Tras su repentina fama, Tabares aprovechó su imagen para poner en marcha una fundación sin ánimo de lucro que tenía como idea favorecer niños que viven en la calle, lastimosamente la iniciativa no tuvo mayor éxito.

Tras su corta carrera actoral, volvió a vender rosas en la calle, en donde la vida siempre es cruel y dura, y terminó presenciando el asesinato de su entonces pareja y de su hijo. En 2002 fue privada de su libertad al ser condenada a pagar 26 años en prisión por ser coautora de los delitos de homicidio de un taxista y hurto. Inicialmente fue recluida en la prisión El Buen Pastor de Medellín y posteriormente, fue trasladada a la cárcel de Valledupar, lejos de sus familiares.

La salud mental de la empresaria y escritora, escasea tras gran sentido de dolor

Terminó de pagar su condena en el centro penitenciario El Pedregal y tras 12 años de reclusión, el 8 de mayo de 2014, a Tabares se le concedió arresto domiciliario. En 2022 volvió a la pantalla grande gracias a que participó en el cortometraje La balada de las crayolas, actuación que además le hizo ganadora de un premio en Argentina.

Y a pesar de los obstáculos que ha sobrepasado la antioqueña, para ella, nada ha sido fácil, y justo en estos días se pronunció mediante sus redes sociales. Con una fotografía en blanco y negro de la época en las que se encontraba actuando, detalló en el post:

La paisa también agradeció a todos sus seguidores por siempre apoyarla y brindarle palabras de cariño / Instagram

“Un bello recuerdo. Familia con esta foto solo quiero expresar, que no estoy bien, que estoy repaila, nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, por que no sé ni como expresarme o expresarlo, no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión, aveces es por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga, familia es tan difícil expresarles lo que siento, es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal, es un dolor agónico que no sabe uno manejar aunque soy muy fuerte lo sé la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muuuyyy muuyy complejo. Son muchas cosas sentimientos causados por vivencias del pasado del presente que me dejan muy herida, aveces nisiquiera tengo en el momento un motivo y los tengo todos. Familia, mi gente linda, paso periodos muy difíciles en los que llego a sentir hasta miedo, y me duele el alma, nadie sabe lo de nadie y cada uno libramos batallas todos los días, pero cuando la depresión hace parte de tu vida en el día a día...... ah, familia hoy estoy muy paila nunca pensé que les hablaría desde mi corazón al respecto. Sentirse uno tan vacío, amo la soledad pero......... no sé como explicarme, aveces no quiero ni vivir más, ya no quiero esta vida y la amo tanto, familia no soy tan constante con ustedes y les agradezco mucho a todos los que aun con mi ausencia tan seguida, sigan ahí esperando por mí por que les juro de verdad les juro que yo los leo y son ustedes con sus escritos que me dan la fortaleza que me hace falta, Dios es mi mejor bastón y ustedes un enorme complemento. Hoy estoy muy triste más sola que siempre y así lo prefiero, para que tener personas en tu vida que realmente no te quieren y jamás nunca están interesadas en tu bienestar en lo que necesitas, si supieran que llenarnos emocionalmente es más importante que las cosas materiales. Familia. Estoy muy triste no es fácil siempre estar sonriendo cuando por dentro estas rota con heridas tan profundas que cualquier cosa las hace sangrar. Los quiero familia. 🌹