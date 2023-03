Epa Colombia mostró la millonada que se gastó en unos zapatos y criticó a Yina Calderón

| Fotos originales: Instagram @yinacalderonoficialdj @epa_colombia

Aunque Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia ha dado un mensaje a sus seguidores de no mal gastar en lujos y marcas terminó mostrando por medio de un vídeo difundido en sus redes sociales que tiene una gran variedad de zapatos que le han costado una gran millonada y que todos son originales, esto con ocasión de atacar nuevamente a Yina Calderón, exprotagonista de Novela.

Te puede interesar: Yeferson Cossio reveló a sus seguidores que extraña Medellín y dejó abierta la posibilidad de regresar a Colombia

La situación se generó en medio de una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, en donde la empresaria se refirió a las ganancias que ha recibido gracias a sus negocios de keratinas y peluquerías.

En medio del clip ‘Epa Colombia’ dio respuesta a un interrogante que llamó su atención y se dedicó un tiempo extenso a la réplica; “¿Cuál es el par de zapatos más caros que has comprado?”. La joven empresaria empezó a hacer la lista de los zapatos que tiene y sus precios, llegando a sumar más de 20 millones en tres pares de zapatos:

La empresaria Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia aseguró que los zapatos más cotosos que tiene en su closet alcanzan los diez millones de pesos

“Unos de 10 millones de pesos, pero la verdad, nada. Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7… Realmente, me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5, sino unos zapatos con los que me sienta cómoda… Unos zapatos de 200 (mil pesos) me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos”

Te puede interesar: Melissa Martínez explicó por qué ya no publica detalles de su vida personal

Después de exponer la exhuberante cifra que ha gastado en sus zapatos, cambió el mensaje comentando: “Tengo cositas caras, gracias a las keratinas. Pero eso no trae nada bueno, solo lo necesario. No te pierdas en lujurias, vanidades, orgullo; nada de eso”. Sin embargo, al rato se contradijo y le ‘tiró vainazo’ a Yina Calderón, para decir que mentía con sus compras: “¿Crees que yo tengo que decir mentiras, crees que soy igual de mentirosa a Yina? Nooo…”.

Seguido al comentario continuó mencionando el dinero que ha gastado en zapatos, pero mostrándoos y aclarando que ella compra productos originales, con una nueva contradicción en su discurso, ya que volvió a mencionar el alto costo de los ejemplares que tienen para elegir en su clóset.

Te puede interesar: Así va el viaje de Yina Calderón por España: visitó la tienda del Real Madrid

“Estos me valieron 5 millones 500, alguien que sepa de marca, hay también réplicas. Estos me valieron 5 millones de pesos o 7, no me acuerdo. Estos me valieron 4 millones de pesos, estos me valieron 4 millones… Estos también me valieron 4 millones de pesos. También hay réplicas, pero los originales. ¿Piensas que te tengo que decir mentiras?”

Durante la conclusión del vídeo la empresaria recalcó que no interesa el costo de los zapatos y cosas que cada persona use, “No son los zapatos, es lo que llevas en el corazón…”. Y seguido a esto se refirió al precio de los perfumes y colonias que usa en la actualidad.

Peleas entre Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia' que han generado debate en las redes sociales

Debate entre Epa Colombia y Yina Calderón

La rivalidad entre Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas lleva varios meses en el ojo del huracán, varias han sido las ocasiones en las que se han criticado mutuamente. A finales del 2022 Calderón generó comentarios contra ‘La Jesuu’, amiga de Barrera Rojas, a quien llamó “espanto” en compañía de Merly Ome, su mamá.

Entre burlas causaron indignación por parte de los internautas, incluida Epa Colombia, quien no dudó en criticar a Yina Calderón y le recordó que la mujer a la que critica es una emprendedora.

“Amiga, yo siento que Yina está loca. Como vio que se puso cola y pues como no fue tan sonado, entonces se metió con mi amiga, La Jesuu. Amiga, qué mujer tan discriminatoria, qué mujer tan grosera, ya no sabe qué más hacer (...) ¿Es que tú no has visto cuántos emprendimientos ha sacado? Que pelucas, que extensiones, que calzones, que queratinas, que champú, pero no amor, eso no es emprender, eso es dañarle el emprendimiento a otra persona”, expresó en su momento.

Tras estas palabras, Calderón, despotricó a la propietaria de una de las empresas más importante de keratinas en el país y aseguró que esta ‘‘estaba enamorada de ella’’, y que lo demuestra en cada uno de los comentarios que realiza.

Luego, Yina Calderón aseguró que Marcela Reyes estuvo llamado a Epa Colombia durante varias semanas para ser intermediaria en el conflicto y de esta manera llegar a un acuerdo pacífico; sin embargo, según mostró en conversaciones de WhatsApp su respuesta ante la propuesta fue negativa.