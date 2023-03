Maldy entregó detalles de su regreso musical que arrancó con Karol G: “Me tomó por sorpresa”

El artista puertorriqueño habló con Infobae sobre su regreso a la música y su relación con artistas como Karol G y Chencho Corleone (@maldysociety)

“Sin Maldy no hay perreo”, es lo que dice la canción “Gatúbela”, que hace parte del más reciente álbum de Karol G y en la que la paisa colabora con el puertorriqueño Maldy, representando el sentimiento que muchos fanáticos del género urbano venían expresando desde hace algunos años, puesto que Maldy se había alejado de la escena musical.

“Gatúbela” no sólo causó sensación porque fue el video revelación del nuevo color de cabello de Karol G, que pasó del celeste al rojo vivo, sino porque marcó el regreso de uno de los pioneros del reguetón a la música. Maldy es recordado por hacer parte del famoso dúo Plan B, junto a Chencho Corleone por más de 19 años, el cual se separó en 2018; desde 2019, cuando el artista sacó su primer álbum en solitario no se había vuelto a saber de él y en el género hacía falta que alguien volviera a representar el old school.

Ahora, Maldy regresó, no solo con la colaboración junto a la colombiana, sino con nueva música. En diálogo con Infobae Colombia el puertorriqueño reveló detalles sobre la planeación de su regreso, la colaboración con Karol G y otros artistas que vienen en camino, por qué se separó Plan B y su más reciente lanzamiento en solitario llamado “Tiempos de Plan B”.

En su nuevo álbum Maldy planea traer de nuevo el reguetón de los viejos tiempos (@maldysociety)

Vuelve el reguetón de los viejos tiempos con Maldy

Desde hace varios meses Maldy viene preparando su álbum regreso, con el que quiere recordar a las generaciones pasadas el reguetón old school y mostrar a las nuevas generaciones esos ritmos, porque cree que los nuevos representantes del género “se han ido para otro lado ... hay algunos que le han dado su toque”. El primer sencillo de ese nuevo trabajo que estrenó el puertorriqueño y con el que emocionó a su fanaticada fue “Tiempos de Plan B”.

Además de hacer mención del dúo al que perteneció, en la letra de la canción Maldy recuerda algunos de los grandes éxitos que posicionó en las discotecas junto a Chencho. “Quise traer un poco de los tiempos de antes, recordar esos momentos en los que hacíamos esa música jocosa, esa esencia, ese sonido y esa mezcla. Es un tema que tiene un poquito de ‘Candy’, un poquito de ‘Frikitona’, de ‘Choca Choca’ y quise darle ese toque para que la gente de la nueva generación también sepa quién es Maldy”.

“Los chanteos [rapeo] fueron frescos, nuevos, ese chanteo jocoso que les gusta a los fanáticos, sé que es un tema que va a dar mucho de qué hablar y les va a recordar a la gente los viejos tiempos y la nueva generación va a saber de mí”.

Maldy confirmó a Infobae que lo que se viene con regreso ya proyecta “negociaciones con Anitta, J Balvin, Ryan Castro, Lenny Taváres, diferentes colegas que son clave para mi álbum ... Ahora mismo estamos trabajando en el segundo y tercer tema, no tenemos fechas. Se viene uno con Ryan Castro que creo que será el segundo, estamos enviándonos temas a ver en cuál conectamos para darle lo mejor al público”.

Aunque de Maldy no se tenía nueva música desde 2019, cuando arrancó su carrera como solista tras la separación de Plan B, lo cierto es que el artista urbano estuvo planeando su gran come back desde entonces, pero la pandemia por el covid-19 y las negociaciones llevaron a que Maldy regresara a mediados de 2022, de la mano de la artista urbana de la época, Karol G.

“En el 2019 preparo el álbum de ‘Sicalipsis’, el cual cuenta con 15 temas. Luego de ahí hago una pausa en el 2020, llegó la pandemia y otras cosas que pasan en el ambiente, que son confidenciales. Pero en todo ese plazo yo estuve preparándome para el regreso de Maldy; reflexionando, escribiendo canciones y luego pensando en cuáles de las 40 que tengo ahí escritas en el estudio voy a sacar, porque soy bien exigente con la música, me gusta la música de calidad y que sea del agrado de la gente. En ese tiempo estuve buscando también el mejor negocio y ahí llega Warner, se hace el acercamiento y empezamos a trabajar”, señaló el puertorriqueño.

Casualmente, cuando Maldy empieza a trabajar en su álbum de regreso, aparece Karol G en escena.

La Bichota abrió paso al regreso de Maldy

“[Karol G] es una persona maravillosa, muy buena, muy especial; le agradezco que me haya hecho parte de su proyecto, que haya pensado en mí para ese tema. Todo el mundo dijo ‘el que va ahí es Maldy’ y estoy bien feliz y orgulloso de eso”.

Según reveló Maldy, cuando él estaba ajustando algunos temas personales para emprender su nuevo álbum, apareció la propuesta de Karol G para que cantara junto a ella “Gatúbela”. “Me tomó por sorpresa, yo pensaba que después de negociar con Warner iba lanzar todo lo que tenía pensado con el equipo ... Me escribió el mánager de ella y me dice ‘Maldy, tengo este tema de Karol G, es su próximo single, le gustaría que fueras tú el que saliera ahí, ella está loca porque tú seas parte del proyecto’ y ese día yo estaba de mudanza, de Orlando para Puerto Rico”.

Con esta propuesta Karol G marcó el regreso de Maldy de una manera muy diferente a la que él tenía planeada, pero al escuchar la canción no pudo negarse, supo que iba a ser un éxito. “Tuve que parar todo y a los dos días me fui a grabar al estudio de Miami, a hacer mi chanteo; a los tres días me mudé con mi familia a Puerto Rico y a los dos días salí para Barcelona a grabar el video, todo fue bien random [risas]. Cuando ella me dijo que en Barcelona yo le dije ‘¿no podía ser un poquito más cerca?’, pero a mí me encanta los espacios de Europa, fuimos y compartí con ella, tuve la oportunidad de disfrutar ese momento con ella”.

Chencho y Maldy, ¿Qué pasó?

“Mi relación con Chencho es súper, para los que no lo saben él es mi primo hermano, somos familia y la sangre pesa más que el agua. Él está haciendo su trabajo y yo el mío. Aquí no ha pasado nada, se dio un tiempo para él y yo para mí después de 19 años de carrera, decidimos tener ese stop”.

Maldy recordó que en el inicio de su carrera él no esperaba hacer un dúo con Chencho Corleone, pues ambos querían hacer su música como solistas. “Se me dio la oportunidad, cuando estaba en la universidad, de conocer a DJ Blass y ellos me invitaron a un disco, a ese disco yo le hago la invitación a Chencho, le digo ‘me gustaría que fueras conmigo para ver a qué llegamos’, cuando llegamos al estudio DJ Blass nos comenta que nosotros deberíamos hacer un dúo y así fue”.

Maldy no descarta volver a trabajar con Chencho

El primer tema que sacó el dúo casualmente se llamó “Plan B” y gracias a que el tema se pegó en Puerto Rico y otros países, “ese tema nos puso el nombre en la calle, cada vez que nos veían los fanáticos nos decían ‘Plan B’ y decidimos llamarnos así en ese momento. Todo eso llevo a 19 años de carrera cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños, nosotros soñábamos estar en un disco y se nos dio, y la rompimos la verdad, pero en el 2018 decidimos darnos ese espacio y hacer lo que estamos haciendo hoy en día”.

“Hoy Chencho tiene un tema con Bad Bunny que está súper pegado y le ha demostrado a la gente que puede solo, al igual que yo cuando hice el tema con Karol G y ahora con mi ‘come back’. Plan B es Plan B estando o no juntos”.

Maldy no descarta reunirse de nuevo musicalmente con Chencho Corleone, pero señaló que “no creo que ahora sea el momento, seguramente en su momento vendrá. Les digo a los fanáticos que por ahora se disfruten la música individual de nosotros, yo sé que lo harán”.