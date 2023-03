Tres policías heridos dejó atentado en puesto de control de tránsito en Norte de Santander

Atentado en la vía Sardinata en Norte de Santander dejó un saldo de tres policías heridos

Sobre el medio día del 10 de marzo de 2023, se reportó un ataque a un grupo de agentes de tránsito que fueron identificados como Álvaro David Peñalosa Córdoba, intendente jefe; Emerson David Silva Jaimes, subintendente, y el patrullero Jorge Luis Silva Pinzón. Además, las autoridades reportaron un civil afectado por el artefacto explosivo.

Este hecho se presentó en La Chacona, vía que comunica a la capital del departamento con Sardinata, municipio que hace parte de la región norte del departamento, cerca a la subregión del Catatumbo.

Los policías fueron atacados con ráfagas de fusil y explosivos, en ese momento lograron dar aviso a una de las unidades del municipio.

Diego Villamizar, defensor de derechos humanos en el departamento, en declaraciones para Semana, manifestó su preocupación por el hecho y pidió a las autoridades que se reforzara la seguridad en la región en vista de que los grupos armados han tomado más fuerza en las últimas semanas.

“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, señaló Villamizar para el medio citado.

Hermidez Moncada, alcalde del municipio de Sardinata entregó más detalles sobre el incidente. “A la altura del sector de La Chacona, entre el kilómetro 5 y 7 se registró la acción violenta con explosivos y ráfagas de fusil que fueron lanzadas por un grupo armado ilegal contra los uniformados que se encontraban cumpliendo labores de seguridad vial en el área”, dijo el mandatario local a Caracol Radio.

En esta zona hay presencia de disidencias y del Ejército de Liberación Nacional, grupos armados que podrían ser los autores de este hecho; sin embargo, ninguna de estas organizaciones se ha atribuido el atentado. Las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes.