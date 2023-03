Kika Nieto celebró sus 30 años y dejó importante reflexión sobre lo que significa “envejecer”

Kika Nieto reflexionó sobre los 30 años. Foto: Instagram @_kikanieto

La influenciadora bogotana Erika Nieto Márquez, más conocida en las redes sociales como Kika Nieto, cumplió el pasado 30 de enero 30 años de vida. Sin embargo, ante los compromisos de su agenda no fue sino hasta inicios del mes de marzo que la mujer pudo realizar la fiesta de cumpleaños que estaba planeando. Tras vivir ese momento, compartió con sus más de cuatro millones de seguidores, un importante mensaje sobre la edad.

Te puede interesar: Esperanza Gómez reveló cuáles eran sus dos fantasías sexuales masculinas en su adolescencia

El cumplir años, aunque para muchos es significado de alegría, con el paso de los años también se convierte en una preocupación para las personas, ya sea por los estándares de la sociedad o el miedo a la vejez. Especialmente, en el área de la farándula a muchas celebridades el tema de sus años es algo que prefieren no abordar, por lo que evitan revelar su edad y se someten a tratamientos que prometen juventud eterna.

Kika Nieto, por su parte, invitó a su comunidad de “pingüis” -como llama a sus seguidores- a que el número de su edad no sea un impedimento para luchar por sus sueños. En su caso personal, señaló que lo que sintió al cumplir 30 años era satisfacción y que desde “el tercer piso” veía su vida con mucha más sabiduría y experiencia.

La influenciadora sorprendió con un video emotivo sobre el significado de la edad (@_kikanieto / Instagram)

“En estos días llegué al ‘tercer pido’. Cumplí 30 años y hay cosas que hoy siento diferentes y quiero compartirlas contigo”, empezó diciendo la famosa bogotana. “Por su puesto la edad es sólo un número y lo realmente importante es lo que haces con ese número. Hay muchos con 50 años que no tienen nada para decir y otros con 10 años que ya podrían escribir un libro”.

Te puede interesar: Así se dejó ver Yina Calderón: sin extensiones y recién levantada

“Qué rico se siente crecer”, expresó la famosa influenciadora y añadió que estaba orgullosa de llegar a esa edad enfrentando durante los últimos años un proceso personal de crecimiento. Cabe recordar que durante los últimos años Kika Nieto enfrentó varias polémicas, especialmente con la comunidad LGBT, situación por la que abandonó las redes sociales por varios meses.

La famosa influenciadora agregó, “que alguien le dé un coscorrón al que se le ocurrió decir que envejecer era algo feo … o al que se le ocurrió que tenía sentido burlarse de quién crecía ... Porque para mí, desde aquí todo se ve más claro, más sabio, más sano y bonito! Gracias Dios por mis primeros 30 AÑOS 🎈🙌🏻 gracias por mi camino, mis procesos”.

Así celebró Kika Nieto sus 30 años

Kika Nieto añadió en su relato que sintió que su niñez y adolescencia las vivió en “piloto automático”, siguiendo reglas o lo que otros expresaban era lo mejor para ella y lo que debía hacer. Cosa que ha cambiado con el paso de los años y ahora siente que puede ser más genuina con cómo decide llevar su vida, importando más su bienestar que el qué dirán.

Te puede interesar: Shakira, con 46 años, soñó con llevar una vida campestre junto a su familia

“Esta época huele a más genuinidad, huele a que por fin aprendí a conocerme a mí misma, porque sí que tenía conflictos con ese concepto. Me parecía ridículo ser yo y no conocerme a mí misma ¿cómo no voy a saber quién soy yo o lo que me gusta? Me hacía falta experimentar todo lo que estoy viviendo para poder entender esas cosas de mí misma”, reflexionó la famosa.

Así mismo, señaló que lo que más le gustaba de recibir sus 30 era que llegaba a ellos preparada para tener más “sabiduría y crecimiento”. Sus seguidores reaccionaron favorablemente a su video, señalando que era importante que una figura como ella no reforzara ideas equivocadas sobre la edad. “Me hiciste dar ganas de cumplir 30”; “Me hiciste llorar!! Ya este año llego a mis 30 y me hace mucho sentido lo que expresas”; “Los 30′s son maravillosos tanto por lo bueno como por lo malo; supone una crisis pero resulta un crecimiento personal”, le escribieron a Nieto.