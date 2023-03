“Estoy mamada del amor, voy a dedicarme a hacer plata y música”: Yina Calderón explicó por qué no quiere novios

Yina Calderón también mostró su nuevo tono de cabello, recordando la apariencia de Karol G hace unos meses (@oficialdjyinacalderon / Instagram)

La vida sentimental de Yina Calderón siempre ha generado bastante interés entre los usuarios de las redes sociales, quienes están al pendiente de cada movimiento que hace la DJ de guaracha para confirmar si está soltera o en alguna relación sentimental. En este sentido, durante el último tiempo se le vinculó románticamente con Chico Cruz, rapero mexicano. Todo por una publicación que realizó el artista desde sus redes sociales:

Chico Cruz comparte una fotografía con Yina Calderón.

Ahora bien, pasado el alboroto mediático, recientemente Yina Calderón se mostró desde sus Historias de Instagram aclarando qué fue lo que pasó con Chico Cruz; además de resaltar que continúa soltera y no cree que se vaya a involucrar en una relación sentimental en un futuro cercano. Fue así que comenzó por expresar:

“Les voy a contar qué pasó: Me encontraba en Medellín visitando mi tienda y haciendo otra diligencia, cuando me llama quien maneja mi plata en forma digital, que fuera a un estudio donde habían productores de música urbana. Estoy yo abierta a los productores, a los cantantes, a todo, porque se trata también de eso, de hacer música. Fui a la casa donde él tiene el estudio y ahí conocí a Chico Cruz, llegué, su equipo de trabajo me atendió súper bien”.

“Estoy mamada del amor, voy a dedicarme a hacer plata y música”, Yina Calderón sobre por qué no quiere novios

Posteriormente, le pidió a sus seguidores que no le pongan novios donde no los hay. Para concluir, dio cuenta de que sus intereses actuales consisten en hacer dinero y música, más no están puestos en el amor.

“... Qué chimb* poder hacer música, conocer bacanes y ya, pero yo tengo mi corazón cerrado, no hay cabida pa’ nadie en este momento ¡pa’ nadie! estoy agotada, mamada del amor, siento que no sirve pa’ un cul*; voy a dedicarme a hacer plata y música nada más... no me pongan novios donde no hay, ni relaciones donde no las hay porque negativo, yo no creo que vuelta a tener un novio prontamente porque yo en los hombres ya no, me volvieron mala”.

Además de su faceta como DJ de guaracha, la huilense también es empresaria. Frecuentemente su nombre suena entre los medios de comunicación por sus múltiples polémicas, sin embargo, a veces no todo es escándalo en la vida de la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’, quien también le ofrece algunos consejos motivacionales a sus seguidores.

De este modo, cuando recientemente una usuaria le escribió: “Ayúdame porfa, necesito consejos para no rendirme”; la DJ le ofreció algunas palabras:

“Mira princesa, yo te voy a dar la clave: ¿jugaste videojuegos? tú juegas y hay una meta, pero pa’ llegar a esa meta vas a tener que pasar muchos obstáculos. En unos te vas a caer, en otros te van a castigar, en otros vas a ganar premios, pero siempre te dan una nueva oportunidad. Entonces, si tú sigues el juego sabiendo que más adelante hay otro obstáculo y otro, pero los logras pasar, vas a llegar a la meta tarde que temprano, ley de la vida, todo se cumple, pero tiene obstáculos”.

Yina Calderón y la foto que compartió de su infancia junto a sus hermanas:

El 27 de febrero, la huilense quiso buscar entre sus recuerdos una vieja fotografía, una que data de su infancia junto a sus tres hermanas: Claudia, Leonela y Juliana Calderón. A su vez, redactó en la leyenda de la publicación:

“Siempre con el flow que no me faltará en la mochila, con esta hermosa foto de hace 18 años iniciamos nuestro día. Adicional, feliz porque las cuatro hermanas arrancamos para Europa esta semana”.

Probablemente serán muchas las aventuras que documenten Yina y Juliana Calderón, las más mediáticas de la familia, sobre su viaje por territorio europeo.