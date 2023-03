Esperanza Gómez, la actriz de contenido para adultos, ha dejado sorprendidos a sus fanáticos y seguidores luego de darle un beso con lengua a la influencer Angie Pangie. Foto: Colprensa

La actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, ha dejado sorprendidos a sus fanáticos y seguidores luego de darle un beso con lengua a la influenciadora Angie Pangie en medio de una actividad con algunas moteras. El contenido que fue compartido a través de Tiktok desde la cuenta @pangieoficial, ha generado decenas de comentarios en esta red social.

La escena ocurrió mientras ambas estaban en una moto, momento en el que la actriz tomó el rostro de Pangie y le dio un apasionado beso que dejó a la joven sin palabras. Posteriormente, Esperanza Gómez se bajó de la motocicleta y se acercó nuevamente a Angie para limpiarle la boca con sus manos, mientras ambas reían.

El video del inesperado beso fue compartido, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de los fanáticos de la actriz. Algunos mostraron su admiración y envidia, mientras que otros consideraron el gesto como algo inapropiado.

“Yo si la beso, es Esperanza Gómez, no hay oportunidades así en la vida. 😂😂😂”, “Lo más hermoso que pudieron ver mis ojos”, “jajajaja pero que buena suerte 🥺😂😂🥰🥰”, “Quedaste en shock pensando… será q me gusto ajaja”, “yo también quiero vivir ese hermoso sueño señor Pool”, “yo también quiero vivir ese hermoso sueño señor Pool”. “pero cuando le volteo la cara ella se quedó quietica”, dejaron algunos fans en Tiktok.

Esperanza Gómez hizo estallar las redes sociales con sensual beso a famosa influenciadora. / Video @pangieoficial

Es importante destacar que Esperanza Gómez es una de las actrices más populares en la industria del cine para adultos, y cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. Cada publicación o hecho relacionado con ella, genera gran interés y expectativa por parte de sus fanáticos.

Por su parte, Angie Pangie también es una creadora de contenido con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y se ha destacado por sus colaboraciones con diferentes marcas y personalidades del mundo digital, para ayudar a los conductores con todo lo que tenga que ver con el mundo de las motos.

El inesperado beso entre ambas ha generado una gran cantidad de opiniones divididas en redes, varios fanáticos se enfrascaron en un debate sobre la aceptación de la diversidad sexual en la sociedad, misma que actualmente ha sido tan resistida y estigmatizada por varios sectores.

Sin embargo, para Esperanza Gómez y Angie Pangie, este episodio parece haber sido una simple anécdota divertida, y ambas continuaron con su participación en el evento sin dar mayor importancia al suceso.

Esperanza Gómez reveló cuáles eran sus dos fantasías sexuales masculinas en su adolescencia

Esperanza Gómez se caracteriza por no dejar indiferente a nadie cuando debe dar alguna entrevista o declaración. No se guarda nada a la hora de hablar sobre hechos de su vida, la forma en que tuvo que lidiar con sus primeras incursiones en la industria del porno para no recibir señalamientos públicos y, en tiempos recientes, aprovecha su condición de celebridad para darle visibilidad al abuso sexual o la misoginia en la sociedad.

Esperanza Gómez reveló cuales eran sus dos fantasias sexuales cuando era adolescente (@yoesperanzagomez/Instagram)

Sin embargo, la caldense también se las arregla para revelar aspectos de su vida más amables, curiosos y hasta picantes. Durante una entrevista en Los 40 Urban, la modelo dio los nombres de las celebridades masculinas que se convirtieron en su fantasía sexual durante la adolescencia.

Aunque le pedían solo un nombre, Esperanza no se guardó nada y reveló que eran dos actores y cantantes muy reconocidos durante los años noventa tanto por sus canciones como por su presencia en las telenovelas colombianas:

“Cuando él recién empezó, o sea, para mí de Colombia uno de los ‘sex simbol’ en esa época era Marcelo Cezán y me encantaba Chayanne (…) y Marcelo Cezán me parecía muy por el estilo de Chayanne, y de hecho yo lo veía cuando salió en ‘Lolita’ y yo decía ‘papacito’. Me parecía un hombre muy atractivo” confesó la actriz.