A Sara Uribe le dijeron “guisa” en redes sociales y así reaccionó

Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe

Como la figura pública que es, Sara Uribe constantemente recibe tanto halagos como críticas en las redes sociales. Al respecto, la presentadora paisa ha demostrado no tener reparo alguno para responder a los buenos y malos comentarios, como recientemente lo hizo.

Te puede interesar: Sara Uribe le reveló a Dani Duke cuál es la mentira más grande que ha dicho

Así las cosas, el pasado 5 de marzo se mostró desde sus Historias de Instagram saliendo a trabajar; fue así que aprovechó la ocasión para mostrar su outfit que constaba de camiseta, gafas y chanclas rosadas, en conjunto con un jean roto y una chaqueta de peluche blanca.

Como respuesta a su Historia, una de las tantas usuarias que la sigue en Instagram le respondió: “divina”, incluso, la propia Sara Uribe compartió un pantallazo de lo que le había escrito su seguidora y redactó sobre la imagen: “Gracias mi niña hermosa”.

Te puede interesar: Sara Uribe reveló por qué terminó su relación con excompañero de Protagonistas de nuestra tele

Pero no todo fueron buenas palabras para la también empresaria, puesto que después de compartir el anterior comentario, también dio cuenta de una crítica que le realizó otra usuaria: “Qué guisa te ves”. Ante estas negativas palabras, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ también publicó un pantallazo con el que dejó al descubierto el nombre y la foto de su detractora.

“Pero viéndolo bien, tenemos como la misma pinta ¿no?”, redactó sarcásticamente la presentadora sobre la imagen, comparando sus looks.

Sin embargo, la usuaria continuó escribiéndole a Sara Uribe tras su reacción: “No, no, la misma pinta no. Con tanta vaina puesta no. Ah, cuidado se le queda la cuenta en cero con tanta sapa. Necesita que la defiendan”.

Te puede interesar: Clara Chía ya “no se esconde” y regresó a redes sociales

Una vez más, la modelo compartió un pantallazo al respecto y escribió: “Tan bobita, si yo hasta dije que nos parecíamos, no la traté mal ¿cierto?”, pero también añadió que la usuaria había cambiado de nombre: “Auxilio, tengo mucho miedo, Feria cambió su nombre y me está amenazando”.

Usuaria le dijo “guisa” a Sara Uribe y así reaccionó la presentadora

Dani Duke le preguntó a Sara Uribe cuál es la mentira más grande que ha dicho:

En otras noticias del entretenimiento sobre Sara Uribe, durante los recientes días estuvo como invitada a las redes sociales de Dani Duke.

Entre todo el contenido que Duke prepara para sus seguidores, tiene una sección bautizada: ‘¿Qué hay en la cartera de...?”; vale recordar que la influenciadora paisa es fanática de coleccionar bolsos de lujo. En este sentido, varias han sido las invitadas que le han permitido la entrada a sus respectivas carteras, una de ellas fue Sara Uribe.

Ahora bien, más allá de adentrarse en los bolsos de sus amigas, colegas y demás figuras del entretenimiento para ver las cosas que llevan consigo, Dani Duke también sostiene una conversación con cada celebridad en la que le plantea diferentes preguntas que no están relacionadas con los objetos que guardan en su cartera. Así las cosas, a la presentadora la interrogó por: “La mentira más grande que hayas dicho en tu vida”.

Dani Duke le preguntó a Sara Uribe cuál es la mentira más grande que ha dicho y esto respondió la presentadora

Apenas escuchó la pregunta, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ contestó, entre risas: “Te amo”. Empero, Duke pareció no captar su respuesta, puesto que después le aclaró: “No tienes que decir el santo”, es decir, que no tenía que revelar el nombre de la persona a la que le hubiese mentido. Pero una vez más, Uribe respondió: “Te amo”, lo que quiere decir que alguna vez dijo dicha frase sin verdaderamente sentirla. Más adelante resaltó: “Esa palabra ya se volvió muy universal”; como que todo mundo se la dice a cualquier persona, se podría concluir por sus palabras.

Aunque Sara Uribe ya lleva algunos años sin figurar como presentadora de televisión, la última vez que se le vio en la pantalla chica fue como participante de ‘Survivor, la isla de los famosos’, reality que se estrenó en el Canal RCN el pasado 23 de enero.