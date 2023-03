Flip insiste que el Gobierno de Gustavo Petro debe permitirle el adecuado acceso a la información a los medios de comunicación

Jonathan Bock, director de la Flip, habló con Infobae sobre las tensiones entre los medios de comunicación y el gobierno nacional.

En las últimas semanas el presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete, se ha apartado de los medios de comunicación. El silencio reinó en momentos clave, por ejemplo, durante la presentación y socialización de la reforma a la salud. Pero, no solamente ha pasado en materia de políticas públicas. El problema viene porque cuando aparecen, es para atacar periodistas, de manera directa o indirecta, en el caso del mandatario a través de su cuenta de Twitter, o, por ejemplo, como ocurrió con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien evadió las preguntas de los comunicadores, y al sentirse incomodado, los increpó presionándolos con llamar a sus editores o directores.

Es aquí donde la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le ha hecho unas observaciones al Gobierno, puntualmente al presidente, ya que sus trinos terminan ocasionando problemas y presiones a periodistas, y medios de comunicación, los cuales terminan fundados por la opinión pública, además de generar afectaciones a la credibilidad y al libre ejercicio del periodismo.

Según la Flip, durante el 2022 se registraron 218 amenazas con comunicadores, y desde que llegó Petro a la presidencia (7 de agosto), se han documentado dos asesinatos a periodistas, doce estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos, 82 amenazas, entre otros eventos.

En entrevista con Infobae, el director de la Flip, Jonathan Bock, habló sobre los más recientes eventos donde el presidente y sus funcionarios han denunciado filtraciones, además que han evidenciado su malestar por publicaciones de distintos medios de comunicación.

Infobae Colombia (IC): Desde que presentaron el informe se han visto más choques entre el Gobierno y los medios de comunicación. La salida de los ministros, el silencio de los funcionarios en ciertos espacios es muestra de esto. ¿Cree que el problema ha empeorado, o es algo normal por la situación que se vive en la política nacional?

Jonathan Bock (JB): El incidente que pasó con el comisionado de paz, Danilo Rueda, creo que muestra que no solamente hay problemas, como lo dejaron de manera clara los periodistas, para acceder a la información del comisionado; hay una tensión, pero, que esa no es una tensión solamente de los medios nacionales, sino que eso pasa también sobre todo en las regiones.

Los periodistas en Putumayo, que están bajo presiones constantes de los grupos armados, han determinado que no van a informar sobre la guerra, y menciono esto porque el comisionado les decía a los periodistas, un poco de manera despectiva, usted debería estar es en los territorios donde pasa eso; pues allá están los otros periodistas y están pidiendo también información, y es una información que no la dan desde el Gobierno.

Hay un problema de acceso a la información. Hay un problema, en que no hay unos protocolos claros por parte de la presidencia y eso es en lo que tiene que avanzar.

El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, en tensión con los medios de comunicación por sus desplantes y presiones. REUTERS/Luisa González

Ya hemos visto con este Gobierno los momentos de tensión política, esa tensión se va a trasladar también a los periodistas y a los medios de comunicación. Ese es precisamente el problema que tiene instalar una narrativa, y un discurso, en donde se quiere mostrar a los medios como que no son idóneos o capaces para hacer su trabajo, porque en cualquier momento de tensión pues ese es el discurso recurrente; y es el discurso que repiten también seguidores bien, sean orgánicos, o bien sean bots en las redes sociales.

Sí se sigue aumentando el volumen en esa tensión, en la relación entre periodistas y medios, pues también le hace daño en general como al clima óptimo para el ejercicio periodístico.

El ejercicio periodístico está precisamente para poder contrarrestar la información que viene desde el Gobierno, para hacer el ejercicio de rendición cuentas, y con esa presión encima pues también es muy difícil que los medios puedan hacerlo.

En Colombia no existen fuentes prohibidas. En Colombia un medio puede revelar partes de un proceso judicial, si así lo considera, por supuesto, eso implica que haya una responsabilidad del medio de comunicación, pero, si considera filtrar un documento sobre un ministro, o una entrevista de una persona que puede implicar a alguien del Gobierno, pues está en todo su derecho a hacerlo. No hay censura previa, no hay como fuentes prohibidas y no se puede querer incidir sobre eso, sino que se tiene que aceptar la responsabilidad política que ocurra en cada una de las informaciones, o declaraciones, o publicaciones que de un medio de comunicación.

Director de la Flip, Jonathan Bock, hizo sus apreciaciones sobre la situación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Infobae

IC: ¿Qué consideración tienen con el modelo que se implementó con la creación de Colombia Hoy Radio? que es un medio creado desde la presidencia, para ser la voz oficial del Gobierno, y que esto ha hecho que los funcionarios se aparten de los medios de comunicación en general, ¿Qué impacto cree que puede tener esto? y ¿cree que eso puede replicarse en otros escenarios, por ejemplo, alcaldías o gobernaciones?

JB: Son programas institucionales, y son programas institucionales que nosotros también hemos advertido del riesgo que tienen, porque pues esto además no es nuevo; ha ocurrido sobre todo a nivel departamental, y municipal, donde hay menos control sobre cuál es el contenido de esos programas. Entonces, el alcalde de turno, o el gobernador está dos o tres horas y lo entrevistan mostrando solamente, digamos, el punto de vista del gobierno.

Eso tiene que entenderse como información institucional, y pues en muchos casos seguramente como propaganda; y no puede mostrarse como un espacio de apertura a los medios de comunicación, esto es importante entenderlo por qué tienen que ser dos espacios diferentes, y así lo tiene que entender también la ciudadanía.

En el caso del del canal reciente del presidente, pues vamos a hacerle un seguimiento a ver cómo evoluciona, entendemos que la intención es que esto no sea un lugar donde está solamente el presidente todos los días, sino que esto va a ser para que todos los ministros puedan hablar, para que se pueda hablar sobre las políticas públicas.

Colombia Hoy Radio, la emisora creada por el Gobierno nacional. Presidencia.

Eso puede entenderse como un espacio, no sé si necesario, pero en un espacio que ocurre, y ocurre en muchos países, pero que insisto, estos no pueden ni reemplazar los espacios con los medios de comunicación, ni presentarse tampoco como una información periodística. Ese para mí es uno de los grandes riesgos.

IC: ¿Las respuestas del presidente Gustavo Petro en Twitter, por ejemplo, respondiendo o defendiéndose de noticias de medios de comunicación, con “vainazos”, podrían seguir agudizando el distanciamiento entre el Gobierno y el periodismo?

JB: Sí, por supuesto, digamos que ese rol del presidente editor es un rol que, primero desconoce también que la cuenta de Gustavo Petro no es una cuenta de un particular, sino que es un canal institucional de difusión de información. Que tiene 6 millones y medio de seguidores; donde la Corte Constitucional ya ha dicho que las cuentas de las redes sociales de los funcionarios, y sobre todo de las máximas autoridades tienen que ser canales institucionales, y por eso también tienen que tener un lenguaje, una finalidad y unos objetivos claros a la hora de comunicar.