Osvaldo Ríos sigue intentando llamar la atención de Shakira

¿Quién es Osvaldo Ríos Alonso?, a pesar de que muchos han escuchado en reiteradas ocasiones que se habla en Medios de Comunicación o incluso en redes sociales sobre Osvaldo Ríos, la carrera artística del nacido en Carolina, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1960 no ha sido tan exitosa como su corto, pero muy notorio amorío con la cantautora, bailarina, actriz y empresaria Barranquillera, Shakira Isabel Mebarak Ripoll.

La relación entre Osvaldo Ríos y Shakira fue corta, pero significativa Tomada de redes sociales @shakira y @osvaldoriosalonso

El actor, cantante, productor ejecutivo de cine, activista social y misionero humanitario ha estado en el ojo del huracán en estos días tras el rumor de que él le compuso y luego dio permiso a Shakira de utilizar un verso que dice “Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento”, que aparece en la canción ‘No Creo’, lanzada en el año 1998 en el segundo álbum de la celebrity: Peligro.

Te puede interesar: Karol G podría convertirse en la primera mujer latina en ocupar el puesto número uno en el Billboard anglo

La pareja mantuvo un romance en el año 1997, cuando la superestrella tenía tan sólo 20 años y él 37, esto causó mucho furor y crítica en su momento, más aún, porque se rumoraba que Ríos tenía fama de “colgarse” del éxito y reconocimiento de sus parejas.

El empresario aclaró en medio de su participación en el reality La casa de los famosos que el amor entre los artistas llegó a su fin, no por algún factor negativo, sino en vez por la diferencia de edades, modo de vida y carreras. Ahora, con el revuelo que ha habido en la vida de Shakira tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, el boricua no desaprovechó la oportunidad y volvió a detallar memorias de lo que fue su corta, pero muy significativa situación amorosa con la artista de talla mundial.

Te puede interesar: Shakira habló por primera vez en televisión tras su ruptura con Piqué: “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”

Durante su participación en el programa digital Chisme no like, aseveró que él fue el “gran amor” de la cantante y según Noticias RCN durante su entrevista en el susodicho programa afirmó que: “Uno atesora lo que ha sido lindo y es muy difícil dejar ir a alguien, sobre todo cuando la falta de amor no fue el motivo, sino el desear el bien y que se convierta en esa gran artista”.

Algunos fieles seguidores de Shak afirman que Ríos fue una de esas personas de su círculo más íntimo que terminó en los mejores términos con ella, el actor recalcó que cuando existen inconvenientes, problemas o rencores entre dos personas que se aman, no se mandan versos o poemas dedicados a la pareja.

Te puede interesar: Papá de Karol G celebró, con nostálgica imagen, el éxito del álbum ‘Mañana será bonito’, “como el día que llegaste a mi vida”

A pesar de que su vida amorosa no ha sido de las mejores experiencias, no todo es rencor y revancha en las relaciones sentimentales de la colombiana, pues existen personas a las que les guarda cariño y admiración, el ejemplo perfecto es el caso de Osvaldo Ríos, quien fue su pareja mucho antes que el deportista español Gerard Piqué y el abogado, asesor de imagen y empresario argentino Antonio de la Rúa.

Aunque dicha unión no duró mucho, tuvo la intensidad necesaria como para que la barranquillera siempre se refiera en buenos términos a aquella experiencia amorosa, cosa que mantiene muy tranquilo a Osvaldo.

Las situaciones dolorosas y críticas le han servido a Shakira como inspiración para crear, ella misma asegura ante los medios tradicionales y digitales que su arte le ha servido cómo forma de catarsis y esto la ha llevado a consolidarse como una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial cosechando éxitos tras sus rupturas, puesto que de esas vivencias y a través de sus 33 años de trayectoria profesional han nacido varios discos y sencillos que no solamente han sabido sanar a la interprete sino que a su fanaticada también, ayudándoles a curar esos males de amor con arte.