Supuesto príncipe árabe que se accidentó cerca de Barranquilla prometió volver a Colombia para regalar casas equipadas a quienes lo ayudaron

La popularidad del príncipe no solo recae en la extensa fortuna que tiene su familia y de la cual es heredero, sino también por las anotaciones que ha tenido con las autoridades. A Karim, entre otras cosas, se le ha involucrado en diferentes escándalos y delitos. Se le ha acusado de crímenes relacionados a la falsificación de documentos y tráfico de armas

A mediados de febrero, un helicóptero civil, tipo Bell 206, de matrícula HK-4750m, afiliado a la empresa Aviocesar, en Soledad, Atlántico, se accidentó en inmediaciones al barrio El Porvenir. La aeronave cayó y dejó heridas a tres personas: Juan Antonio Renoso, oriundo de República Dominicana; el piloto Juan Carlos Sáenz Lozano, colombiano y Karim Nader Abu Naba’a, un empresario estadounidense de origen árabe reconocido popularmente como ‘el Príncipe Karim’. Este último, hijo de un magnate petrolero, prometió que regresará a Colombia para regalar casas equipadas a quienes lo auxiliaron tras el siniestro aéreo.

Inusual muerte en un concesionario de Barranquilla: lo atropellaron en su escritorio El accidente laboral se dio cuando un compañero de la víctima por error presionó la reversa del automóvil causando el fatal desenlace para el sujeto de 29 años VER NOTA

“Lo más importante de este accidente es que supe quiénes son mis amigos. Francheska Lizardo me ayudó por 24 horas en Barranquilla y este es su primer regalo. El segundo es mucho más caro que este. ¡Gózalo tu carro! Te quiero mucho, buen trabajo. Vienen más cosas. Voy a regalar casas, escuelas y algunas cosas más. Ya caminé un poco más”, escribió Karim en sus redes sociales al compartir un video en el que se le ve regalando una lujosa camioneta a una joven.

Este anuncio fue realizado en medio del proceso de recuperación del Karim. De hecho, mientras sus lesiones sanan, contó, desde su perspectiva, que fue lo que ocurrió ese día. “Estaba en Barranquilla por el concierto del artista Don Omar el viernes 18 de febrero. Pero no pensé que otro de mis viajes saldría así tan random. Yo estaba con Jhonny y pensábamos que iba a ser otro sobrevuelo normal para conocer Barranquilla desde arriba”, señaló en un video que publicó.

Mujer le disparó a su vecino en los genitales por culpa de unas vacas La ciudadana, ahora, en poder de las autoridades, tendrá que responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y tentativa de homicidio VER NOTA

“Todo iba normal, hasta que en algunos 6 minutos de haber despegado, veo que el RPM cambio de repente, el motor se apagó, y le grité al piloto ‘auto rotación’, haciendo referencia a lo que tiene que hacer para lograr el aterrizaje mientras íbamos en caída libre. Pero fue lo último que se escuchó antes del golpe del helicóptero contra el suelo (...) En verdad el Bell 206 de la empresa Aerocesar SAS se veía viejo, le pregunté al piloto Juan Carlos Sáenz Lozano cuántas horas de vuelo tenía y respondió que más de cinco mil, pero me senté atrás”, añadió a su relato.

Supuesto príncipe árabe que se accidentó cerca a Barranquilla prometió volver a Colombia para regalar casas equipadas a quienes lo ayudaron

“El golpe fue duro, pero estábamos conscientes, con la fuerza de los brazos y la adrenalina salí arrastrándome, todos salimos, gracias a Dios había gente que fue a ver y me cargaron, literalmente como 15 segundos después, el helicóptero explotó. Me tuvieron que llevar para New York para que me operen la columna y el pie, pero quede en una pieza, y no se apuren que mis abogados están trabajando, eso fue por falta de mantenimiento probablemente, no más de 300 dólares cuando viene a ver, te lo digo yo que se de eso, con ese dinerito de la demanda vamos a ver si hacemos una escuela o un centro deportivo”, añadió en un video que publicó en su cuenta de Instagram desde el hospital.

¿Quién es Karim Nader Abu Naba’a y por qué ha tenido problemas con la ley?

La popularidad del príncipe no solo recae en la extensa fortuna que tiene su familia y de la cual es heredero, sino también por las anotaciones que ha tenido con las autoridades. A Karim, entre otras cosas, se le ha involucrado en diferentes escándalos y delitos. Según el diario local El Heraldo, se le ha acusado de crímenes relacionados a la falsificación de documentos y tráfico de armas.

Pareja asesinada en Soledad, hallaron un cartel junto a los cuerpos Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de quienes atacaron a la pareja dentro de su vivienda VER NOTA

En el año 2012, de hecho, fue detenido por las autoridades de República Dominicana cuando regresaba a ese país desde Miami. Desde septiembre del 2011 recaía en su contra una orden de arresto por falsificación de documentos, delito que habría cometido, al parecer, para adquirir un Ferrari Enzo 2003. Fue condenado a dos años en prisión, sin embargo, fue absuelto por un juez del Distrito Nacional. Pagó, a cambio, una multa de dos millones de dólares al demandante.

Para ese momento, según la prensa dominicana, Karim también estaba acusado de intento de asesinato por el abogado Gustavo Mejía Ricart, quien aseguraba que tras no lograr un acuerdo extrajudicial en un caso de estafa en el que estaba acusado, el príncipe lo amenazó con una metralleta. El caso quedó estancado y Mejía Ricart aseguró que, por su cercanía al poder dominicano, Karim era “intocable” para las autoridades.

Su escándalo más reciente ocurrió en julio de 2021, cuando fue condenado a un año en prisión por haber difamado al abogado José Rafael Ariza. Según pudieron establecer las autoridades dominicanas, el empresario cometió los delitos de difamación e injuria a través de medios electrónicos; por lo que también tuvo que pagar una multa de 500 salarios mínimos y una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos a favor del abogado.