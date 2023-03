Nicolás Petro también le pidió a la Fiscalía que lo investigue y negó las acusaciones de su exesposa

El hijo mayor del presidente Petro también pidió a las autoridades que lo investiguen para esclarecer la situación y proteger su honra y buen nombre, dice en el comunicado que publicó en Twitter. Colprensa.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, emitió un comunicado en el que además de reiterar el pedido de su padre a la Fiscalía para que lo investigue, también se refirió a las acusaciones que hizo en su contra su exesposa Day Vásquez, negándolo todo.

“Al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz (...) y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”, así comienza el comunicado de Petro Burgos.

El hijo del presidente, que actualmente es diputado del Atlántico, le pidió al fiscal general Francisco Barbosa “la mayor celeridad posible”, asegurando que “ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial” ha estado involucrado o vinculado en la propuesta de Paz Total de su padre. También dijo que nunca ha recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable.

Sobre las acusaciones que hizo su exesposa, Day Vásquez en una entrevista con Semana, Petro Burgos aseguró que no conoce ni Samuel Santander López Sierra ni al Turco Hilsaca, “personas que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente”.

Por lo que también pidió a las autoridades que lo investiguen para esclarecer la situación y proteger su honra y buen nombre, dice en el comunicado que publicó en Twitter.

Petro Burgos concluye el comunicado anunciando que tomará acciones legales y jurídicas. E insistió en ponerse a disposición de la Fiscalía General de la Nación “en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia a estas vinculaciones”.

Acusaciones que calificó como “ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político”, que adelanta en el departamento de Atlántico.

El hijo mayor del presidente publicó este comunicado en Twitter. Twitter.

Las acusaciones de la exesposa de Nicolás Petro

La exesposa de Nicolás Petro Burgos hizo fuertes acusaciones en su contra en una entrevista. Instagram.

Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro Burgos, aseguró que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego habría recibido dineros de Samuel Santander López Sierra, alias El hombre Malboro y de El Turco Hilsaca —dos exnarcotraficantes— para financiar la campaña presidencial de 2022. Vásquez insistió en que Nicolás Petro actúo a espaldas de su padre y que los hechos se dieron entre finales de 2021 e inicios de 2022, en plena etapa preelectoral.

“Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son”, le dijo Vásquez a Semana en una entrevista.

En la entrevista, Vásquez también aseguró Petro Burgos recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”: Samuel Santander López Sierra, que le entregó más de 600 millones de pesos, y el Turco Hilsaca, que entregó 400 millones de pesos. Dineros que, según la expareja de Petro Burgos, no entraron a la campaña:

“Nicolás le recibió dinero a ese señor (Samuel Santander López Sierra), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, a esto añadió que el Turco Hilsaca “le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200″.

Vásquez insistió en que estos dineros nunca entraron a la campaña de Gustavo Petro, pues Petro Burgos se quedó la plata, y que con esta iban a comprar una casa en Barranquilla avaluada en 1.600 millones de pesos. Incluso llegaron a firmar la promesa de compraventa —que firmó un tercero para no involucrar a Petro Burgos— y a entregar el 60% del valor de la casa, unos 793 millones de pesos, según le dijo a Semana. La mujer aseguró que tiene copias de chats que comprueban su versión.

“Hubo un momento, me acuerdo perfectamente, yo tengo de hecho el chat donde él me dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: “Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa. Una casa que costaba 1.600 millones de pesos”.

Pero esta no fue la única fuente de financiación irregular que habría recibido Petro Burgos, pues Vásquez aseguró que empresarios de Cúcuta también le dieron dineros y que incluso una camioneta que maneja el hijo mayor del presidente, también hizo parte de este tipo de transacciones.