Shakira y Karol G: esta es la letra completa de la colaboración de las colombianas con pullas a Piqué y Anuel AA

Shakira y Karol G llegaron al top #1 de Youtube con su nuevo lanzamiento musical (captura video TQG)

La tan anhelada colaboración ente las artistas colombianas Shakira y Karol G ya es una realidad. “TQG: Te quedó grande” se lanzó en plataformas de reproducción con su video oficial a la medianoche del jueves 23 de febrero y en menos de seis horas de su lanzamiento superó los cuatro millones de reproducciones y en el video #1 en el top musical de YouTube.

Shakira y Karol G despiertan reacciones de las celebridades por el inminente estreno de “TQG” Figuras del entretenimiento nacional e internacional se manifestaron en la publicación en redes sociales donde se confirmaba el 24 de febrero como la fecha de lanzamiento de la colaboración entre las cantantes VER NOTA

Como se anticipaba, las cantantes no se quedaron con nada y en cada frase de su colaboración lanzaron pullas a sus respectivos exnovios Gerard Piqué y Anuel AA. En redes sociales, los fanáticos de La Bichota y Shakira hacen interpretaciones sobre las frases que podrían estar dedicadas a cada uno de los famosos exnovios.

En el video musical las dos mujeres descrestan con sus pasos de baile. En primera medida se ve a Karol G cayendo al vacío, pero luego la situación mejora para la mujer, lo que sería una referencia a lo que les pasó a las dos famosas colombianas tras terminar con sus respectivas parejas Anuel AA y Gerard Piqué.

Shakira hizo referencia a canciones como "Monotonía" y la "Music Session #53" (captura video TQG)

En la letra de la canción “TQG: Te quedó grande” las dos mujeres se refieren a su expareja y revelan que esta persona quiere volver a estar con ellas, a pesar de que ahora tiene una nueva novia. Cabe resaltar que tanto Anuel como Piqué mostraron en redes sociales a sus nuevas parejas poco tiempo después de terminar sus relaciones.

Esta es la letra completa de “TQG”, de Shakira y Karol G

Karol G: La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente / Es como tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente / Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Karol G reveló el listado completo de las canciones de su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’ La cantante urbana continúa aumentando la expectativa con el estreno de su disco, que será el 24 de febrero, el cual incluye sus colaboraciones con Shakira, Carla Morrison, Quevedo y muchos artistas más VER NOTA

Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi) / Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Shakira: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido / Y hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido / Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

Karol G recordó a la nueva pareja de Anuel AA, luego de que terminaran su relación y la compararan con ella (captura video TQG)

Karol G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte / Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte / estoy más dura, dicen los reportes

Shakira y Karol G revelaron las primeras imágenes de lo que sería el video de ‘TQG’, desde Times Square Durante semanas se había especulado con el estreno de una canción en conjunto; pero no fue hasta el 21 de febrero que la antioqueña y la barranquillera confirmaron su colaboración VER NOTA

Shakira: Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí) / espérame ahí, que yo soy idiota

Karol G: Se te olvidó que estoy en otra / que te quedó grande La Bichota

Shakira: Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi)

Karol G: Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito /Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

Shakira: Tú te fuiste y yo me puse triple M / más buena, más dura, más level

Shakira y Karol G demostraron que han superado a sus respectivas exparejas (captura video TQG)

Karol G: Volver contigo never, tú eras la mala suerte / porque ahora las bendiciones me llueven

Shakira y Karol G: Y quieres volver, ya lo suponía / dándole like a la foto mía

Shakira: Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía / Y ahora quieres volver, ya lo suponía / dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)

Karol G: Te ves feliz con tu nueva vida, pero / si ella supiera que me buscas todavía

Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi)

Shakira: Dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

Las pullas a Anuel y Piqué

Las mujeres le lanzan varias indirectas a los hombres que, aparentemente, habrían intentado regresar con ellas (captura video TQG)

Shakira dice en una parte de la canción “verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío” haciendo referencia a Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista español y con quien este la engañó. Además, en otra parte hacen referencia a la tan criticada parte de la “Music Session #53″ de Shakira y Bizarrap de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. “Haciendo dinero como deporte / Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte”, cantan las colombianas.

Por su parte, Karol G también hace referencia a Yailín, la más viral, quien fue la nueva pareja de Anuel AA luego de que ellos terminaran y actualmente está embarazada del cantante, aunque ya no están juntos. En su momento la mujer lanzó algunos comentarios ofensivos contra la paisa, por lo que ahora ella canta “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, es una de las frases más fuertes en el coro de la canción de Karol G y Shakira que hace parte del nuevo álbum, de la paisa llamado “Mañana será bonito”.

Otra de las partes en las que Shakira le lanza indirectas a Gerard Piqué hace referencia a su canción “Monotonía”, colaboración con Ozuna. “Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía”, expresa la barranquillera en su nueva revenge song.