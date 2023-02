Estefanía Borge reveló el procedimiento quirúrgico que se realizó

La actriz mostró el resultado de un procedimiento quirúrgico al que se sometió hace una semana. Cortesía: @estefiborge

Estefanía Borge se ha ganado el reconocimiento de los colombianos, no solo por su talento para la actuación, sino también por su pasión por el ejercicio y la vida saludable. La cartagenera se ha convertido en una de las personalidades de la farándula nacional que más resuenan en el campo del fitness, de ahí su contenido sobre este tema en Instagram.

Hija de Natalia París dejó ver sus dotes musicales Mariana Correa París compartió con sus seguidores en Instagram un “cover” de la canción “Fuentes de Ortiz”, del cantante mexicano Ed Maverick VER NOTA

A sus 42 años, la intérprete de “Jacqueline Ramón” en la novela El Joe, la leyenda, luce un escultural físico que mantiene gracias a rigurosas rutinas de entrenamiento y comida saludable. En varias de sus publicaciones, Borge ha revelado los secretos para mantenerse vital y lograr un abdomen de acero.

Sin embargo, hace unas horas la actriz sorprendió a sus más de un millón de seguidores cuando subió una publicación a su cuenta oficial de Instagram en la que mostraba el resultado de un procedimiento quirúrgico al que se sometió hace una semana.

“Hace 6 días que decidí quitarme las bolsas de mis ojos. ¡La mejor decisión de mi vida! Todo es perfecto y el cuerpo responde a todo. Definitivamente las buenas decisiones tienen excelentes resultados”, escribió Estefanía Borge en la descripción del post.

La publicación, que cuenta con más de 13 mil me gusta y más de 280 comentarios, ha sido epicentro de todo tipo de opiniones para la actriz: “Eres hermosa”, “Perdón, pero no veo la diferencia con las fotos de antes”, “La vejez no perdona”, “La verdad no veo el cambio”, “Hasta que por fin, eso te tenía arruinada”, “Bella, quedaste súper”.

Estefanía Borge antes de la cirugía. Cortesía: @estefiborge

Estefanía Borge Después de la cirugía. Cortesía: @estefiborge

Cabe recordar que una de las preguntas que solían hacerle sus seguidores a la actriz es si se había sometido o tenía pensado entrar al quirófano para una intervención estética. Pues bien, a través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada el 11 de enero de 2023, en las historias de Instagram, la actriz confesó que sí lo tenía en mente.

“En algún momento sentí la necesidad de ponerme ‘quicas’ (senos), me las puse, después me las quité, por temas de salud, por temas ya de cambios de filosofía de vida y un montón de cosas, pero lo hice en algún momento de mi vida”, señaló Estefanía.

Asimismo, fue enfática en señalar que fue una decisión personal y que no es un tema de decisiones acertadas o errores.

“Que era necesario, que no era necesario. No sé, era lo que yo quería en ese momento y estuvo perfecto. Así como cuando decidí quitármelas del todo y quedarme con lo que tengo”, agregó.

Estefanía Borge aprovechó esa oportunidad para compartir con sus seguidores sobre la intervención que tenía planeada realizarse, cirugía que se hizo realidad:

“Por ejemplo, me voy a quitar estas bolsas de los ojos porque me molestan, porque cada vez se ponen peor. Porque esto con la edad se va a empeorar y me las voy a quitar. Es una cirugía que siento, es necesaria para mí”, explicó.

Finalmente, Estefanía Borge sostuvo que la decisión de someterse o no a este tipo de intervenciones es “muy personal en cada quien, o sea uno no se puede meter ahí. Yo he estado allá y acá”.

Enfermedad de Estefanía Borge

Por otro lado, la cartagenera padeció de una enfermedad llamada esclerodermia amorfa, la cual en lugar de producir colágeno, se lo consume; lo que trae como consecuencia problemas en el sistema inmunológico y parálisis en todas las partes del cuerpo.

Jessica Cediel mostró los resultados de un tratamiento al que se sometió para mejorar su piel La presentadora compartió en sus redes sociales la evolución de su rostro durante los siete días que duró el procedimiento VER NOTA

En ese momento, pensar en la muerte no era una opción para Estefanía, pues su hija Sofía necesitaba de ella en todos los aspectos. Esto la llevó a seguir adelante.

“Empecé un viaje interior que me condujo al encuentro conmigo misma, cambié sin querer queriendo a una alimentación sana con rutinas de ejercicio y meditación que me ayudaron a recuperar mi vitalidad y superar esta enfermedad”, afirmó Borge.