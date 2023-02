‘Qué susto tan berraco’: Chichila Navia compartió una preocupante experiencia

La actriz Chichila Navia contó una historia muy personal y aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidoras. Crédito: @chichilanavia / Instagram

Carmen Cecilia Rivera Navia, más conocida en el mundo de la actuación como Chichila Navia, compartió una historia muy personal que la tuvo estresada, pero con un final feliz y la cual, le permitió enviarles un mensaje a todas las mujeres del país sobre la importancia del autoexamen y el cuidado frente al cáncer de mama.

En el mundo, el cáncer de mama sigue siendo uno de los tipos de cáncer más frecuente y, según datos de entregados por la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se estimaron, por lo menos, 15.509 casos activos y 4.411 muertes por esta enfermedad.

En Colombia los datos no son menos alentadores, pues conforme al Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer de mama es la primera causa de enfermedad y muerte por este tipo de padecimiento entre las mujeres colombianas.

Y de ahí venía la preocupación de Chichila quien compartió su experiencia propia y admitió que, por actividades laborales, se descuidó un poco en su salud y en practicarse de manera regular el autoexamen. Al final confesó que las noticias que le dio su médico no fueron malas, pero reconoció la importancia de dedicarse tiempo para cuidarse.

La historia la compartió a través de los estados de su cuenta de Instagram @chichilanavia, “bueno, paso por aquí a compartirles algo personal, que me parece importante”, dijo la actriz.

Cecilia comentó que, aunque no es el mes en el que se conmemora la lucha mundial contra el cáncer de mama, sí quería compartir su historia para crear conciencia sobre el autocuidado en sus seguidoras.

“Hoy tuve un día muy heavy, porque resulta que, aunque no sea el mes en que se conmemore la lucha contra el cáncer ni nada, vale la pena contar mi experiencia”.

En su video, Chichila confesó que, por motivos laborales, en 2022 descuidó un poco su salud y no se practicó el autoexamen, lo que la preocupó cuando fue al médico y le encontraron una masa en uno de sus senos.

“El año pasado estuvo muy necia y por estar trabajando tanto no me hice cargo de mi salud, no fui a hacerme nada, no soy tan juiciosa con el autoexamen como debería ser siempre y fui donde el obstetra y me encontró una masita en un seno y me dijo: ‘toca revisar’”.

Luego de conocer el parte médico, y hasta la fecha del examen, Chichila confesó que se sintió con miedo, pues la idea de que esa masita en su seno pueda ser un posible cáncer de mama la hizo reflexionar sobre la importancia del autoexamen.

“He estado, desde el momento en que fui a hoy, en un estado de pánico diciendo, ¿por qué no soy juiciosa?, ¿qué tal que yo tenga algo?, pasando momentos muy difíciles”.

En el video, Chichila comentó que el estrés, por la incertidumbre de la situación, la llevó a presentarse a un casting de actuación que tenía, el mismo día del examen, con la adrenalina arriba por lo que no sabe cómo le fue en la prueba actoral.

“Hoy tenía por la mañana todos esos exámenes, y por la tarde un casting ¿bueno?, lo que quiere decir que la cantidad de cortisol, adrenalina y todas las substancias de alerta de mi cuerpo estuvieron, pero, por el techo”.

Afortunadamente, el médico que le realizó los exámenes le confirmó que no encontró nada raro en su cuerpo, por lo que no debe preocuparse, y terminó celebrando con un mezcal por la falsa alarma que vivió.

“La buena noticia, es que el médico que me hizo mamografía, ecografía, me dice que no encuentra nada raro, que está bien todo, que es normal. Así que me voy a tomar este mezcal con todos ustedes”.

Y tras contar su historia, y celebrar por la buena noticia, Chihila le envió un mensaje a todas las personas que la siguen y les pidió a sus seguidoras que sean siempre juiciosas con el cuidado y el autoexamen.

“La buena noticia es que no hay nada, pero chicas, hagámonos cargo, de verdad revisémonos, el autoexamen, y eso no es paja, de verdad qué susto tan berraco, siempre juiciositas con eso”.