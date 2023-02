Se filtra letra de la nueva canción entre Shakira y Karol G

Fotos: Colprensa - Instagram

Los rumores que se han venido gestando sobre la “tiradera” de Karol G y Shakira a sus respectivas exparejas parecen ser ciertos. Así lo revelaron en el programa “Hoy Día”, de Telemundo, donde dieron a conocer lo que sería un pequeño fragmento de la letra que interpretarían las colombianas.

“Hemos obtenido, confidencialmente, parte de la letra del tema de Shakira y Karol G”, dijo Andrea Meza, presentadora del programa que añadió:

“Se titula ‘Te Quedó Grande’ y Karol G se refiere a Anuel AA de la siguiente manera: ‘Al menos conmigo, yo te mantenía bonito’”. Shakira al parecer vuelve a dirigirse a Piqué y hace referencia a su tema Monotonía con el verso: “Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”.

Por los lados de Shakira, ella y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar luego de su separación a mediados del año pasado. La suegra de la barranquillera, los niños (Sasha y Milan), los desplantes del exjugador etc., cada movimiento parece ser “fuente de inspiración” para alguna noticia y/o canción.

La barranquillera es quien más jugo le ha sacado a la “tusa”, que hasta un buzo con la frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” viene promocionado en sus redes sociales.

Y mientras tanto, el exblaugrana sigue paseándose junto a su novia Clara Chía, con quien se ha dejado ver en público bastante amoroso.

Mientras por los lados de Karol G, su relación con Anuel AA parece no haber terminado en los mejores términos, más allá de que estos dos por redes sociales o medios de comunicación así lo hayan dejado ver.

La paisa en alguna canción o plataforma digital no ha perdido la oportunidad de tirarle indirectas al puertorriqueño con quien no solo fue pareja por más de tres años, sino que también alcanzaron a estar comprometidos.

Anuel AA, cantante urbano puertorriqueño. Foto: Instagram @anuel

Karol G se pasea por la tierra de Anuel AA

Karol G agregó una tercera función a sus presentaciones que ofrecerá en marzo de 2023 en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico, anunciaron los productores del evento. De esta manera, la intérprete de éxitos como “Provenza”, “A ella”, “El Makinon” o “Tusa”, se presentará el 10, 11 y 12 de marzo, según Move Concerts Puerto Rico y Noah Assad Presents.

El estadio Hiram Bithorn se ha convertido en los últimos dos años en una de las principales plazas de presentación de artistas urbanos. Así lo hizo Bad Bunny con varios conciertos en diciembre de 2021 titulados “P FKN R”, y se espera que Daddy Yankee haga lo propio próximamente, después de cancelar sus presentaciones de retirada de los escenarios en enero de este año.

(Twitter)

Recientemente, Karol G estrenó “X Si Volvemos”, acompañada por el bachatero de origen dominicano Romeo Santos. Esta canción llegó poco después de que Karol G, ganadora del Latin Grammy por mejor artista Nuevo en 2018, anunció su próximo y cuarto álbum, “Mañana Será Bonito”, en el que se presume estaría la mencionada canción con Shakira, la cual llevaría como título “Te Quedó Grande”.

Críticas a Shakira por canción que habla sobre matar a su ex

Polémica desató Shakira tras colgar en su cuenta de Instagram un video en el cual se muestra cantando un tema que, para muchos, fue dedicado a Gerard Piqué en el primer Día de San Valentín que pasan separados.

En la mencionada grabación se ve a la cantante colombiana lucir unos tacones altos, mientras trapea una alfombra y canta:

“Podría matar a mi ex, pero no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿Cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo. Tengo la sensación de que es una causa perdida. Tengo la sensación de que realmente podrías amarla”, traduce al español la letra de esta canción.