Alejandro Montenegro, el hincha que agredió a Daniel Cataño, quiere ser gestor de paz: “sería bonito”

El hincha que agredió a Daniel Cataño afirmó que quiere ser gestor de paz. Captura de pantalla / captura - Win Sports

La enorme polémica que se suscitó en el juego entre Deportes Tolima y Millonarios sigue dando de qué hablar. Luego de los actos de protocolo, Alejandro Montenegro, hincha del Vinotinto y Oro, ingresó al campo, golpeó al futbolista Daniel Cataño y posteriormente se dio a la huida; sin embargo, del mediocampista fue mucho más rápido y logró derribarlo antes de que saliera del terreno de juego.

El hincha del Deportes Tolima ha sido blanco de críticas por lo sucedido previo al compromiso de la Liga BetPlay, en las redes sociales hay quienes lo han insultado por la agresión, mientras que hay otros que lo han defendido y han llegado a justificar sus acciones manifestando que el futbolista de Millonarios fue el que empezó a calentar el ambiente en el Manuel Murillo Toro con algunos gestos.

Montenegro fue detenido en aquel momento y 24 horas después fue liberado. Recientemente se confirmó que la sanción que se le impuso fue una multa por 23 millones de pesos colombianos y tres años sin poder entrar a un estadio de fútbol en el país. Por otra, parte, Cataño, quien tuvo una reacción airada por la agresión, fue sancionado con tres fechas de suspensión y deberá pagar 618.666 pesos.

Acolfutpro convocó una reunión con los capitanes de todos los equipos del fútbol colombiano, en la que le dieron su apoyo absoluto a Daniel Cataño tras el episodio de violencia en Ibague (Win Sports/Pantallazo)

Sobre lo sucedido, el aficionado del Deportes Tolima manifestó que se dejó llevar “por las provocaciones de Daniel Cataño a la tribuna y sin medir las consecuencias saltó la valla de seguridad. Ahora el agresor del jugador de Millonarios reveló que después de lo sucedido, le gustaría ser un gestor de paz en los estadios donde se disputa el fútbol profesional colombiano y explicó la razón principal por la que considera que podría llegar a serlo.

“Ser gestor de paz sería algo bonito, porque yo creo que, si hay alguien que entienda lo que siente un hincha en el estadio, puedo ser yo”, afirmó Alejandro Montenegro en un video que se publicó en las redes sociales. Como era de esperarse, muchos hinchas y aficionados reaccionaron a lo mencionado. Estos fueron algunos de los comentarios realizados:

- “Yo pirateo películas y he instalado software ilegal, será que eso me alcanza para ser gestor de paz?”

- “Y yo trabajando para ganarme el sueldo jajajaja tan ingenua yo”

- “jajajajajja, no sorprendería que sea llamado por el gobierno del cambio para tal fin”

Alejandro Montenegro desveló los detalles de su sanción por agredir al futbolista Daniel Cataño. Facebook y Dimayor.

En entrevista con Blu Radio, Alejandro Montenegro se refirió también a la reacción de Daniel Cataño y afirmó que, “la agresión es mutua, no vamos a tapar un error con otro. En ningún momento he escuchado a los medios hablar desde el otro lado. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen eso no debería ser el hecho”.

Otra de las situaciones que más dio de qué hablar es que en las últimas horas se supo que Alejandro Montenegro presentó cargos ante la justicia debido a las lesiones personas que sufrió por parte del jugador Daniel Cataño, luego de que le propinara un golpe por la espalda. En un diálogo con NotiCentro 1 CM& el aficionado del Vinotinto y Oro reveló por qué tomó esta decisión.

“Le pido a Daniel que me disculpe; de todas maneras, entiendo que es un ser humano, merece respeto y yo creo que en su momento de pronto la hinchada de Deportes Tolima también merecía el mismo respeto... Por lesiones personales, de todas maneras, pues el golpe que recibo después del empujón, siempre es grave”, aseguró el aficionado del Deportes Tolima.

Luego señaló que aprendió mucho luego de la situación con Daniel Cataño y afirmó que, “lo más lindo para mí es ver futbol y si fuera un acto que me permita volver a los estadios de Colombia y generar conciencia sería muy feliz”.