Andrea Buitrago contó cómo fue el proceso para perdonar a Hassan Nassar

La modelo bogotana reveló detalles de su proceso de sanación para perdonar la infidelidad de Hassan Nassar. Fotos: tomadas de redes sociales.

Luego de la ruptura entre el funcionario del Gobierno Duque, Hassan Nassar y la modelo bogotana, Andrea Buitrago, en septiembre de 2022, a causa de una infidelidad por parte del comunicador, la también internacionalista, manifestó que el proceso para perdonarlo no fue sencillo y que le costó muchas lágrimas, sufrimiento y dolor; sin embargo, logró superarlo y decidió retomar su matrimonio.

Jenn Muriel aseguró que no le está “guardando luto” a Yeferson Cossio La influenciadora se refirió a su pasada relación con el influenciador paisa y los motivos por los que todavía no está interesada en tener una nueva pareja VER NOTA

En entrevista con Aló, la modelo manifestó que lo más importante para lograr perdonar es “amarse a sí mismo”. Aunque este hecho fue de conocimiento nacional en 2022, las dos figuras públicas se mantuvieron alejadas de los medios y no entregaron detalles de su posible separación.

Andrea agradeció a los usuarios de Twitter que le enviaron mensajes de apoyo luego de la difusión de pantallazos de WhatsApp con los que se evidenció que el exdirector de comunicaciones sostuvo conversaciones comprometedoras con Ana María Palau, exconsejera para las regiones.

Iván Calderón reapareció tras salir de UCI: “Siento que volví a nacer” El compositor vallenato sufrió un infarto y dos paros cardiorrespiratorios a inicios del año y ahora reveló una posible causa relacionada con la pandemia VER NOTA

“Gracias por todos los mensajes lindos de apoyo que me están enviando los valoro mucho. Gracias a las mujeres que me envían su valor para afrontar el camino que se viene”, dijo Buitrago en su momento.

Ahora, transcurridas las primeras semanas de 2023, la misma modelo reveló que decidió perdonar la infidelidad de su cónyuge y que ahora los dos “trabajan por fortalecer su relación” y superar este momento que aún genera diferencias en la pareja.

Manuel Medrano y Juliana Velásquez presentan “La primera vez”, canción oficial de la nueva serie colombiana de Netflix La producción, que llevará el mismo nombre de la canción, está inspirada en la vida del director colombiano Dago García, durante su época escolar en los años 70 VER NOTA

El proceso de perdonar una infidelidad no lo asumen todas las personas con facilidad, algunas más que otras, pero es posible hacerlo mediante la meditación y el amor propio. Estas apreciaciones las entregó Andrea Buitrago, que además dijo que si no fuera por el amor de sus hijos no habría podido dar el paso para restablecer su matrimonio.

“Si algo me han enseñado las situaciones difíciles es que, cuando te amas de verdad, es mucho más fácil de llevar porque tú sabes lo que vales y cómo actuaste. Los problemas llegan a tu vida y te ayudan a transformarte, a volverte más fuerte”, mencionó la modelo para entrevista con el medio citado, y aseguró que aprovechó esta situación para aprender cosas nuevas.

“Aprendí a valorarme un poquito más, pues, siendo muy sincera, me enfoqué en mis hijos, en el trabajo, en mi casa y me olvidé de mí misma... Eso me llevó a trabajar en mi parte espiritual y mental, que es sumamente importante”, comentó.

Cuando las conversaciones de WhatsApp de su esposo fueron difundidas por las redes sociales, Andrea no supo cómo reaccionar, “no podía ni pararme de la cama”, dijo. La modelo recordó ese momento y los días siguientes en los que vivió el duelo, además contó que tuvo que ir al psicólogo, decisión que le ayudó para sobrellevar esa situación.

“Claro, al siguiente día de que todo pasó, yo ya estaba en el psicólogo y me sirvió muchísimo hablar, entender y sanar. También he recibido terapia de música, un tema más espiritual para aprender a conectarte con tu alma; esto me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva... volví a trabajar en mí, a hacer ejercicio, comer bien, por mi paz, por mi alma, por mis hijos y por mí misma”, reveló la modelo sobre los días más difíciles tras la infidelidad.

Andrea Buitrago confirmó que regresó con Hassan Nassar, y a pesar de que pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, también le sirvió para aprender a enfrentarse a nuevas situaciones adversas y tomarlas por el lado positivo.

“Es un dolor fuerte, pero transformador, como dicen ‘hay tormentas que no llegan a destruirlo todo, sino a limpiar el camino’ y yo siento que ese fue mi caso”, sentenció.